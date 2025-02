Y quinientos kilómetros después llegan a los Milagros. Han tenido muchos seguidores las Romanas Bikers durante su travesía de cuatro días. El miércoles estuvieron en el Ayuntamiento explicando la ruta y el jueves se subieron a la bici en Baños de Montemayor. Han recaudado dinero ... para la investigación oncológica y también han querido animar a las mujeres a subirse a la bici como hábito para llevar una vida saludable.

No llegaron todas a la meta. Dos compañeras se cayeron en el último tramo, ya cerca de Alange. No es grave, pero tuvieron que ir al hospital para que le echaran un vistazo a la cadera. De ahí el sabor agridulce de Eva Jabón. La presidenta no quería que el incidente de última hora empañara la aventura. «Ha salido todo muy bien. Hemos ido cumpliendo en tiempo todos los objetivos».

Ayer hicieron la última. Salieron de Llerena por la mañana y a las cuatro estaban abrazándose bajo el acueducto. Emocionadas, con lágrimas y exultantes. Para hacer otros quinientos de vuelta. Salieron a su encuentro en mitad de camino algunos ciclistas de la ciudad, niños de la escuela de Mérida y familiares. Entraron por el puente romano del Albarregas y allí le aplaudían compañeras de bici de los fines de semana y las voluntarias de la ciudad de la Asociación Española Contra el Cáncer, con la incombustible Loli Ábalos. También parte de la plantilla de FCC porque la empresa de limpieza de la ciudad ha ejercido de patrocinador. «Hemos tenido una acogida brutal». Aprovechaba Eva para agradecer a todas las asociaciones, clubes y grupetas de la región que se han unido a ellas por los pueblos que han cruzado. Siempre les despedían con generosos avituallamientos de repuesto. Y se unió al grupo también un ciclista de Mallorca. Conoció su iniciativa de recaudar fondos para la investigación oncológica por Internet y se apuntó. Subió con ellas al podio de los Milagros. «Me ha sorprendido la capacidad de lucha que guardamos y la desconocemos y la unión tan fuerte que se puede crear cuando luchamos por un objetivo común». Más allá de la experiencia física, Eva se queda con la emocional.

No esconde que han pasado momentos de desánimo y que la fatiga acumulada iba llenando de dudas lo que estaba por venir. «Sabíamos que eso iba a pasar y nos hemos preocupado mucho unas de otras. Tenemos momentos muy de piña para nosotras».

Romanas Bikers lo forman dieciocho ciclistas aficionadas, pero tienen un calendario de salida cada fin de semana por el que pasan muchas chicas según el día y la ruta que hacen. También hacen exhibiciones y promoción de la bici en los colegios. El club nació con la intención de visibilizar el ciclismo femenino en Mérida. Y en mente para los próximos meses otro evento similar. «Estamos pensando en algo grande para dentro de poco».