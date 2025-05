Acerock espera a cuatro mil seguidores en los conciertos metal de los Milagros

A. GILGADO MÉRIDA. Lunes, 6 de junio 2022, 07:41 Comenta Compartir

El cuarto Acerock asoma en la agenda local. El viernes, festival de promesas y el sábado cinco bandas desfilarán por los Milagros. Ha ido ganando repercusión y se ha convertido ya en una cita relevante.

Barri González, uno de los promotores, asegura que viendo que no había metal en directo por Mérida decidieron fundar hace cinco años una asociación y traerlos ellos mismos. El Narro, en Marquesa de Pinares, pusieron como sede. «En esta ciudad hay afición, pero no se mueve». Intentos fallidos antes del primer Acerock. Complicaciones insalvables por los permisos. Por eso se organizaron formalmente. En otras ciudades son las asociaciones culturales las que finalmente lo consiguen.

Diez euros al mes paga cada uno de sus cincuenta socios. Les da para cubrir el alquiler del local –ahora en San Antonio– y traer una banda al mes. Barri González agradece a los que pagan religiosamente su mensualidad y viven lejos de Mérida. Mecenas del metal. No van nunca por la sede. Simplemente ayudan a que iniciativas como Acerock salgan adelante. Gente de Madrid o Barcelona que se identifica con colectivos pequeños que lo tienen tan complicado.

El festival de los Milagros es su forma de presentarse cada junio a la ciudad. En esta cuarta edición dan un salto de calidad. Viene Freedom Call, banda alemana que arrastra muchos seguidores en España. Israel López, vicepresidente de Acerock, percibe estos días bastante expectación sobre el evento. El año pasado se acercaron más de dos mil quinientos y apenas generó ruido previo. Y en un contexto de pandemia muy diferente al de ahora. Es optimista para el fin de semana, ya que Acerock se conoce más, hay menos restricciones y tienen cartel con un grupo internacional. Se ponen como meta atraer a cuatro mil seguidores.

Espera Barri González que sirva también para derribar prejuicios. «No somos lo que la gente piensa que somos. Los heavys marginales hace tiempo que quedaron atrás». No lo tienen fácil. Ni un garito heavy hay en Mérida. Reguetón y trap de plataformas digitales es lo que se escucha. Enemigos también de los tributos, que consiguen más contratos porque juegan con éxitos ya conocidos. Pero no es lo que busca Acerock, que apuesta por la nueva música. «Nosotros solo hemos traído al local a tributos de bandas que ya no existen».

Tampoco viene nadie gratis. Una vez al mes hay música en directo en la avenida de Alange 49 de San Antonio. También les gustaría programar viajes en autobús para ver bandas que toquen en capitales cercanas.

Insiste Barri González en la música original. Por eso tienen el viernes por la tarde Long Play. Gente muy joven. Para algunos será su primer concierto. Y en Acerock lo tratarán como bandas profesionales, con caché profesional y equipamiento técnico de calidad. «Queremos que la gente joven no solo escuche, sino que también componga». El Long Play ha conseguido financiación de los fondos europeos por promocionar la creación musical en la ciudad.

Recuerdan Israel y Barri la visita de sus majestades Iron Maiden en julio de 2008 a la ciudad. Más de veinte mil seguidores. Y otros referentes como Scorpions en uno de los primeros Stones. «Mérida siempre ha sido muy heavy aunque no lo parezca». El viernes y el sábado quizás sí lo parezca.