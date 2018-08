Acedo sigue sin desvelar si será candidato en Mérida Miércoles, 8 agosto 2018, 08:05

Pedro Acedo continúa sin desvelar si será el candidato del PP a las próximas elecciones locales. Preguntado por este asunto en rueda de prensa indicó que, aunque el partido aún no ha fijado el plazo para la designación de candidatos, está «convencido e que en todo caso en septiembre sí tendremos ya el candidato de Mérida y en la mayoría de ciudades». En este sentido, recordó que el PP no realiza unas primarias en este ámbito, sino que la propuesta parte del comité local, y sobre ella decide después el órgano regional. «Y yo estoy ahí, y no sé si me elegirán a mí», dijo Acedo. Así, tras señalar que el partido no le ha propuesto nada todavía, añadió que «no descarta ninguna posibilidad».