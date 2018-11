Acedo propone que se haga un concurso de ideas para dar uso al solar del Hernán Cortés Solar del antiguo cuartel Hernán Cortés. :: hoy M. Á. M. MÉRIDA. Jueves, 8 noviembre 2018, 08:05

El portavoz del grupo municipal popular, Pedro Acedo, sugirió ayer que se haga un concurso de ideas para saber a qué se pueden destinar los terrenos del antiguo Cuartel Hernán Cortés. También instó al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida a que termine la excavación que allí se hizo hace años y que se ponga en valor ese solar.

Acedo dijo esto ayer después de que el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, haya dicho que ese terreno se destinará, de forma provisional a aparcamiento de vehículos. La Asociación Amigos de Mérida también ha opinado sobre este lugar y ha dicho que estaría muy bien destinarlo a jardín botánico.

El portavoz popular declaró que, mucho antes de ser alcalde, allá por 1999, ya se implicaba mucho en dar un uso a este solar. Aseguró que fue el PSOE, con el gobierno de Ángel Calle, «quien destruyó todo lo que se había planeado para ese lugar de más de 50.000 metros cuadrados, con un magnífico proyecto del arquitecto Rafael Mesa, que no estaría mal retomar».

Sobre si será candidato o no a las elecciones del año que viene, Acedo dijo que hasta que no pasen los comicios andaluces no sabrá nada.