El acceso de la Policía Local de Mérida al padrón será posible con la administración electrónica Varios policías locales hacen patrulla en las calles de Mérida. :: j. m. romero Ante las críticas de la asociación Agodepol, el concejal Marco Antonio Guijarro anuncia que esta acción pronto será posible M. ÁNGELES MORCILLO MÉRIDA. Lunes, 15 abril 2019, 08:20

La implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento podrá solucionar el problema que denuncia la Asociación Deportiva y Ocio de Policías Locales (Agodepol) sobre que no puede acceder a la base de datos del padrón municipal. Agodepol asegura que no entiende «la negativa sistemática de la administración al acceso al padrón por parte de la Policía Local».

«El 'no' reiterado y las evasivas por parte del Ayuntamiento para tener acceso al padrón de habitantes por parte de la Policía Local para el ejercicio de sus funciones en el marco de una actividad investigadora es la respuesta recibida una y otra vez», indican. Aseguran que no entienden por qué una herramienta tan eficaz para el desarrollo de su actividad es permanentemente negada. «Se ha demostrado suficientemente su eficacia dando buen uso de ella. Sobre todo en días festivos y fines de semana, que es cuando no podemos acceder dado que los servicios centrales del Ayuntamiento no se encuentran operativos. Esta es una vieja petición. Se prometió que se iba a estudiar. Pero pasan los años y no vemos que se quiera llevar adelante», se quejan.

Por su parte, el delegado de la Policía Local, Marco Antonio Guijarro, confirma a HOY que esta es una reivindicación que la Policía Local viene haciendo desde hace muchos años. «Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos con que el padrón está gestionado por un departamento propio, que está al lado de Registro, y que tiene un jefe de negociado. Esta persona es la que tiene las autorizaciones para entrar en esa aplicación. Una aplicación que es cerrada. Es decir, que no se puede modificar en ninguno de sus campos. Solo lo puede hacer una empresa, que pertenece a la Diputación de Badajoz», explica.

El problema que hay, según aclara, es modificar esa base de datos para que la Policía Local pueda acceder a ella. «La Ley de Protección de Datos exige que la entrada a esos datos debe estar identificada con su placa, un número de clave, un número de usuario y un campo de observaciones en el que pueda indicar el motivo por el que se hace la consulta. Pero en la actualidad, esos campos no existen. Por lo que los agentes no pueden acceder a ellos. Y además nosotros no podemos modificar ese programa», indica.

Lo que en la actualidad hace la Policía Local es ponerse en contacto con el departamento del padrón y pedir los datos que necesite para hacer determinada gestión. También colabora con la Policía Nacional en este acceso o con la Dirección General de Tráfico.

«Con la implantación de la administración electrónica, que es un proyecto que queremos llevar a cabo porque es muy necesario, creemos que se va a solucionar este problema. Ya que va a haber posibilidad de dotarnos de esta aplicación que sí tiene esos campos que permitirán identificarse con los datos que le soliciten», insiste Guijarro. Aclara que solo podrán acceder a esta aplicación determinados agentes, según el rango que ocupen dentro del cuerpo.

Aplicación puente

«La idea es hacer una especie de aplicación puente o intermedia para conectar los ordenadores de la Policía Local con esta aplicación. Y después conectar con el padrón para acceder a los datos que se necesiten, como el DNI, nombre o dirección de la persona en cuestión por si hay que hacer un requerimiento, una notificación o una localización.

«Por ejemplo, en el tema del tráfico, se tendría que hacer la identificación de una matrícula para buscar al dueño de un vehículo. O si llega una notificación del juzgado para localizar a alguien», explica. «Los ciudadanos demandan mucha información de este tipo a la Policía Local. Desde las que son de tipo burocrático y administrativo o judicial, hasta la búsqueda de algún ciudadano porque hace mucho tiempo que no sabe nada de él, como se nos ha dado ya algún caso».

Sobre el tema de la administración electrónica, el concejal afirma que él proceso está bastante adelantado para que se haga realidad. «Ese es un tema que se está llevando desde el departamento de Nuevas Tecnologías y que se financia con los fondos europeos Edusi».