Las academias y escuelas de bailes emeritenses ofrecen actuaciones esta semana Se encuadra dentro del programa Flamenco, Patrimonio e Historia, desde el miércoles y hasta el domingo

Música y danza bajo el programa Flamenco, Patrimonio e Historia, en su séptima edición. Este miércoles está prevista un concurso de dibujos relacionados con el flamenco que se ha venido realizando en las academias como anticipo a las actuaciones previstas a lo largo de esta semana.

De esta forma, mañana, en el Teatro María Luisa, a las 20.30 horas, se ha fijado un espectáculo flamenco bajo el título de Ser, sentir, bailar. Con Julita Báez, Yolanda Burgos, Montse Mora, entre las bailaoras y las voces de Rocío Llanes y Paquito 'el levita'. La dirección musical y el toque de guitarra corre a cargo de Antonio González.

El viernes habrá una masterclass con Cristian Pérez, en el centro cultural de Nueva Ciudad.

Para el sábado está organizada una actuación de las escuelas y las academias de flamenco asentadas en la capital extremeña. Será en la Plaza de España, a las 17 horas. El domingo será el Flashmob (13 horas) y el concurso de sevillanas (13.30 horas). Igualmente, en la plaza de España.

El concurso de sevillanas se divide por edades. Para pequeños (de 4 a 8 años), niños de 9 a 13 años, jóvenes de 14 a 18 y para adultos a partir de los 18 años.

La bailaora Yolanda Burgos mostró una satisfacción «muy grande» por poner en marcha este programa de actividades que componen 'Mérida Flamenca', y agradeció el apoyo del Ayuntamiento a su celebración.

Por su parte, Antonio Vélez, delegado de Cultura, indicó que este evento forma parte «de la identidad cultural de la ciudad», y reconoció el trabajo de las academias de flamenco. «Se trata de la unión de dos patrimonios: el flamenco y Mérida, logrando un diálogo entre tradición y contemporaneidad», señaló.

El Ayuntamiento reafirma, dijo Vélez, su compromiso «con la promoción del flamenco y con las academias de Mérida que se implican, trabajan, lo cuidan y son las encargadas de mantenerlo vivo».

