HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
El delegado de Cultura, Antonio Vélez, junto a representantes de academias y escuelas flamencas. HOY

Las academias y escuelas de bailes emeritenses ofrecen actuaciones esta semana

Se encuadra dentro del programa Flamenco, Patrimonio e Historia, desde el miércoles y hasta el domingo

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:33

Comenta

Música y danza bajo el programa Flamenco, Patrimonio e Historia, en su séptima edición. Este miércoles está prevista un concurso de dibujos relacionados con el flamenco que se ha venido realizando en las academias como anticipo a las actuaciones previstas a lo largo de esta semana.

De esta forma, mañana, en el Teatro María Luisa, a las 20.30 horas, se ha fijado un espectáculo flamenco bajo el título de Ser, sentir, bailar. Con Julita Báez, Yolanda Burgos, Montse Mora, entre las bailaoras y las voces de Rocío Llanes y Paquito 'el levita'. La dirección musical y el toque de guitarra corre a cargo de Antonio González.

El viernes habrá una masterclass con Cristian Pérez, en el centro cultural de Nueva Ciudad.

Para el sábado está organizada una actuación de las escuelas y las academias de flamenco asentadas en la capital extremeña. Será en la Plaza de España, a las 17 horas. El domingo será el Flashmob (13 horas) y el concurso de sevillanas (13.30 horas). Igualmente, en la plaza de España.

El concurso de sevillanas se divide por edades. Para pequeños (de 4 a 8 años), niños de 9 a 13 años, jóvenes de 14 a 18 y para adultos a partir de los 18 años.

La bailaora Yolanda Burgos mostró una satisfacción «muy grande» por poner en marcha este programa de actividades que componen 'Mérida Flamenca', y agradeció el apoyo del Ayuntamiento a su celebración.

Por su parte, Antonio Vélez, delegado de Cultura, indicó que este evento forma parte «de la identidad cultural de la ciudad», y reconoció el trabajo de las academias de flamenco. «Se trata de la unión de dos patrimonios: el flamenco y Mérida, logrando un diálogo entre tradición y contemporaneidad», señaló.

El Ayuntamiento reafirma, dijo Vélez, su compromiso «con la promoción del flamenco y con las academias de Mérida que se implican, trabajan, lo cuidan y son las encargadas de mantenerlo vivo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  2. 2 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  3. 3

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  4. 4 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  5. 5 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  6. 6 El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural
  7. 7

    Badajoz capta vuelos del Web Summit ante el atasco del aeropuerto de Lisboa
  8. 8 Este es el programa del Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres 2025
  9. 9 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  10. 10 En Salsa se hace eco de la innovación y la tradición gastronómica de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las academias y escuelas de bailes emeritenses ofrecen actuaciones esta semana

Las academias y escuelas de bailes emeritenses ofrecen actuaciones esta semana