Mérida sí tiene fecha de fundación: 21 de abril del 24 a.C.

A. Gilgado Miércoles, 8 de mayo 2024, 07:38 | Actualizado 09:59h. Comenta Compartir

Lo del 25 a. C. en el que todos sitúan la fundación de Augusta Emerita por el emperador Octavio Augusto quizás haya que revisarlo.

Habrá ... que irse un año después, al 24. Y a un día concreto: el 21 de abril. Que no es día cualquiera. Roma también se fundó un 21 de abril (en el 753). Bajo esta fecha tan simbólica habla hoy en el Liceo Ángel Ventura Villanueva. El catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba tiene una larga trayectoria investigando la epigrafía de Mérida y es el primer ponente del ciclo de ponencias del Instituto de Arqueología de Mérida en el Liceo. Esta tarde a los ocho explicará su hipótesis sobre la fundación. En el 2008 empezó a colaborar con el IAM para estudiar la epigrafía del Foro. Analizó todas las inscripciones en relieve del recinto y en 2009 publicó las conclusiones. Hubo más de setenta. Siguió luego con las del Teatro. Y planteó el profesor su teoría. Cree que Mérida se fundó exactamente el 21 de abril del año 24 a. C. «Están muy fragmentadas y yo llegué a esa fecha a raíz de ocho fragmentos de una inscripción grandísima». Aquella pieza que consiguió reordenar el profesor era el listado de los alcaldes en la época romana, el Fasti Duovirales. Y reordena la versión oficial que se toma a partir del texto de Dion Casio. Es la única fuente escrita que tenemos. Escribió su historia de Roma y en el capítulo del año 25 relató que Augusto, al acabar las guerras cántabras, concedió a sus soldados veteranos permiso para fundar una ciudad. De ahí que la historiografía haya ubicado a Mérida en este año. Pero el listado de alcaldes reconstruido por el profesor Ventura Villanueva, el Fasti Duovirales, lo matiza. «A raíz de esta inscripción llegamos a la conclusión que Mérida no se fundó en el año 25, sino que en el año 25 se tomó la decisión de fundarla y la fundación efectiva fue en el 24». Recuerda el profesor que los romanos repetían en esta época el ritual religioso para fundar un asentamiento como ciudad. Trazaban el perímetro, donde se levantaría la muralla, con un toro y una vaca tirando de un arado. Hay monedas desenterradas en la ciudad acuñadas con el aratrio circunductio de la época de Augusto con el reverso de Publio Carisio, el gobernador de Lusitania y delegado de Augusto.

«Sabemos que las ciudades nacían un año concreto y en un día concreto». Refuerza con esta fecha el profesor Ventura Villanueva que Mérida se planeó desde el principio como una Roma en miniatura, guardando muchas semejanzas con la metrópolis. Por eso se estableció el 21 de abril como día cero en la historia de la ciudad, para mantener el paralelismo con el 753. Las inscripciones que sirvieron de base para su estudio aparecieron en el estanque oriental del Templo de Diana en las excavaciones que hizo Félix Palma. Ahora están guardadas en los almacenes del Consorcio. Mérida tiene un volumen epigráfico relevante. Hay entre 1.500 y 2.000 desenterradas en las excavaciones. Se han hecho trabajos parciales con este material. En algunos casos se estudiaron las imperiales para documentar las menciones a los emperadores y en otros las cristianas. Luego se abordaron las funerarias y ahora trabajan en un proyecto para catalogar todas las latinas de Augusta Emerita. La idea final, explica el profesor, es llegar a un documento conjunto, ponerlas al día y publicarlas en un único volumen. «Van a salir muchas sorpresas». Y recuerda la publicación reciente de Luis Hidalgo y Santiago Feijoo, del Consorcio, en la que aparece un emperador con fecha del año 137 y a continuación la era colonial, lo que también ratifica que Mérida no se fundó en el 25 sino en el 24. Insiste en que Mérida es un ciudad muy rica en inscripciones sobre relieve. Solo en el Teatro Romano hay más de setenta. Y en el Foro cincuenta. Por número destacan las funerarias y las cristianas de época visigoda. Por eso es fácil que lleguen a las dos mil en total. Junto con Tarragona, las dos ciudades de Hispania que mejor las han conservado. En Córdoba solo hay quinientas, compara el profesor. Los musulmanes quemaron mucho mármol para hacer cal y las reutilizaron. Al ser capital de califato, los vestigios romanos están muy mal conservados. En Mérida apenas hubo ocupación musulmana y la dinámica histórica ha permitido mantenerlas a salvo. Sirven como la fuente de información más directa del pasado romano. Destaca el profesor otro dato relevante del Fasti Duovirales. Confirma al emperador Trajano como alcalde de Mérida. Las ciudades tenían por costumbre elegir alcaldes honoríficos a senadores y a los hijos de los emperadores. Y de la inscripción del Foro se confirma que en el año 106 d. C., en el 130 de la colonia, fue elegido como alcalde Trajano. «Es importante porque se conocen pocos honoríficos imperiales». Probablemente, explica, eso conllevó donaciones del propio Trajano a la ciudad que le honraba. Aporta, por tanto, mucha información la epigrafía de Mérida. No hay que quedarse solo con el párrafo escrito por Dion Casio 200 años después de la fundación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión