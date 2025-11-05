HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cuarteto del Gago, de Cádiz, que estará en la gala del día 22. HOY

Abierto el plazo para la compra de entradas para la gala carnavalera de los Turuta de Oro

Por 30 euros incluye asiento en el patio de butacas y asistencia a la comida de convivencia que se celebra después en el Hotel Velada.

R. H.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:25

Comenta

Abierto el plazo para la compra de entradas para los asistentes a la gala carnavalera en la que se entregará los Premios Turuta de Oro, el máximo reconocimiento del Carnaval Romano de Mérida. Será el día 22 de este mes, en el Teatro María Luisa. Hasta la próxima semana, hasta el viernes 14 para ser exacto, los interesados pueden retirarlas por 30 euros. Ese precio incluye asiento en el patio de butacas y asistencia a la comida de convivencia que tradicionalmente se celebra después en el Hotel Velada, informa el Ayuntamiento emeritense. El lunes 17 podrán retirar sus invitaciones aquellas personas que no deseen asistir a la comida.

Como ha informado este diario, Celia Lafuente, Sergio Román 'Yeyi' y la comparsa 'La J'otra' son los galardonados en esta ocasión con los Turuta de Oro.

Indica el Gobierno municipal que la gala, que arrancará a las doce del mediodía, contará con material audiovisual y actuaciones en vivo para homenajear «como se merece» a los galardonados. Se cerrará con la actuación del gaditano Cuarteto del Gago que se alzó con el primer premio en el concurso oficial de agrupaciones de Cádiz, en su modalidad con el tipo 'El Ku Klux Klan Klan'.

En la gala de los Premios Turuta de Oro del año pasado resultaron galardonados el carnavalero Paco Vadillo, la agrupación local de Protección Civil y a la Chirigota Tagorichi por su 25 aniversario. Incluyó la actuación de La Chirigota del Sheriff (El Grinch de Caí)

