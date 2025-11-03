Abierta la consulta del censo electoral en el Ayuntamiento de Mérida o de manera telemática El periodo para consultar es de una semana, entre este lunes y el próximo

El Consistorio de Mérida abre el periodo de consulta del censo electoral de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. El plazo de consulta y de reclamación es de una semana, desde hoy, día 3, al próximo lunes, 10 de noviembre. Se puede hacer in situ en el Ayuntamiento, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, en el Negociado de Estadística.

Si la consulta es telemática, se puede hacer a través del sistema Ida_Celec, proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística. Si se cuenta con certificado digital o código pin se puede consultar su inscripción electoral en el enlace: https://sede.ine.gob.es/tramite/censo_electoral/.

