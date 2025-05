Las Abadías sigue sin saber el origen de los continuos cortes de luz

A. G. MÉRIDA. Viernes, 25 de febrero 2022, 08:41 Comenta Compartir

Más de tres años llevan soportando cortes de luz los residentes en la urbanización Los girasoles, en Las Abadías. Sobre todo los sufren las viviendas de ladrillos vistos que hay entre la Calle el Palo y la Ronda de los Eméritos. José Miguel Galán, uno de los residentes en Los girasoles, explica que al principio creían que era algo propio de la casa de cada uno.

Pero al comentarlo con otros vecinos, descubrieron que a todos les pasaba lo mismo y dedujeron que una avería les afecta. Hubo quien cambió la toma de tierra o puso un nuevo contador en casa, pero no sirvió para nada. El problema, cuenta José Miguel, es que no saben el origen. A través del administrador de la comunidad y del Instituto de Consumo de Extremadura han preguntado a la compañía eléctrica Endesa, pero la suministradora les ha comunicado varias veces que al tratarse de cortes de luz en los domicilios son cuestiones internas y no del tendido eléctrico general.

Los afectados no comparten esta teoría porque hay cada vez más casos y los cortes son también más frecuentes.

Incluso han detectado al otro lado de la avenida, junto a la casa de comida portuguesa, también apagones repentinos y seguidos.

La semana pasada, hubo una noche que a partir de las diez saltaron los plomos siete veces en algunas casas del barrio y la avenida.