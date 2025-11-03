HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Parque del valle del arroyo Albarregas. HOY

700.000 euros para más un plan de arbolado urbano en Mérida

Será con cargo al Plan EDIL; 120.000 metros cuadrados se liberarán para zonas verdes con el nuevo Plan General Municipal

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 2 de noviembre 2025

La ciudad de los 1,2 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Mérida ha ido incrementando, estadística en mano, su superficie consideraba como verde ... y arbolada y lo va a seguir haciendo a corto plazo. De hecho, cuando entre en vigor el nuevo Plan General de Mérida (el antiguo Plan General de Ordenación Urbana), reconvertirá terrenos del tren en 120.000 metros cuadrados de zonas verdes adicionales.

