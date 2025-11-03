700.000 euros para más un plan de arbolado urbano en Mérida

La ciudad de los 1,2 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Mérida ha ido incrementando, estadística en mano, su superficie consideraba como verde ... y arbolada y lo va a seguir haciendo a corto plazo. De hecho, cuando entre en vigor el nuevo Plan General de Mérida (el antiguo Plan General de Ordenación Urbana), reconvertirá terrenos del tren en 120.000 metros cuadrados de zonas verdes adicionales.

Esta cantidad de metros cuadrados equivale a diez veces del terreno sobre el que se asienta la Ciudad de la Infancia, la zona de parque y oficio infantil sobre el antiguo cuartel Hernán Cortés.

Uno de sus aspectos destacados del nuevo Plan General es la reubicación de la estación de mercancías y contenedores. Esto libera una franja de suelos en el corazón de Mérida. De esta forma crecerá la superficie de arbolado y zona verde de la ciudad.

El último dato actualizado, ofrecido en julio pasado, es que Mérida cuenta con 24.745 árboles. En 2014 eran algo más de 19.700. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de un árbol por cada tres habitantes: Mérida alcanza una media de un árbol por cada 2,4 habitantes.

La pasada semana se ha conocido que gracias al dinero que llegará gracias al plan EDIL el Gobierno local destinará 700.000 euros en un plan de arbolado urbano y la creación de sombras artificiales y otro millón en la creación de refugios climáticos en zonas escolares y áreas deportivas.