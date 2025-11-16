400 alumnos de 4º de la ESO en Mérida trabajarán con la prevención y el manejo del estrés

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Sanidad, pondrá en marcha un proyecto de prevención y manejo del estrés para alumnado de 4º curso ... de la ESO. Se trata de una iniciativa incluida en el programa municipal Menores Saludables II, financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.

En su primera edición, el programa se desarrollará hasta en 18 aulas de 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Alcanzará a más de 400 estudiantes de los institutos de la capital extremeña.

El delegado de Sanidad, Marco Antonio Guijarro, indica que el programa constará de ocho sesiones semanales de cincuenta minutos de duración, que se impartirán en el marco de las tutorías u otros espacios educativos que los centros consideren adecuados.

Su diseño se estructura en ocho módulos consecutivos y permite un abordaje «progresivo, profundo y completo de la gestión del estrés y la ansiedad, combinando la adquisición de conocimientos con la práctica de técnicas aplicables en la vida cotidiana del alumnado».

Este proyecto del Ayuntamiento emeritense se encuentra actualmente en proceso de licitación, con la previsión de que el servicio quede adjudicado en diciembre de 2025. Esto permitirá que comience a ejecutarse en enero del próximo año.

Para Guijarro evidencia el compromiso del Gobierno municipal con la promoción de la salud emocional y el bienestar adolescente.

Subraya el concejal emeritense que prevenir y aprender a gestionar el estrés y la ansiedad contribuye a mejorar la convivencia en el aula, «la salud emocional y las competencias personales del alumnado».