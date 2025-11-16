HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de la ESO y Bachillerato se disponen a coger el transporte escolar. HOY

400 alumnos de 4º de la ESO en Mérida trabajarán con la prevención y el manejo del estrés

Se trata de un proyecto del Ayuntamiento que empezará a desarrollarse en enero próximo

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:54

Comenta

El Ayuntamiento, a través de la Delegación de Sanidad, pondrá en marcha un proyecto de prevención y manejo del estrés para alumnado de 4º curso ... de la ESO. Se trata de una iniciativa incluida en el programa municipal Menores Saludables II, financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  2. 2 La borrasca Claudia deja más de 70 litros y mantiene carreteras y parques cerrados en Extremadura
  3. 3 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  4. 4

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  5. 5

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  6. 6

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  7. 7 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  8. 8

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura
  9. 9 Intervienen casi 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio de Ávila, algunos procedentes de Badajoz
  10. 10 El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 400 alumnos de 4º de la ESO en Mérida trabajarán con la prevención y el manejo del estrés

400 alumnos de 4º de la ESO en Mérida trabajarán con la prevención y el manejo del estrés