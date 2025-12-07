3.000 figuras componen el Belén de Playmobil expuesto en la Colección Visigoda emeritense
Pertenecen a la colección particular de Nova Barrero Martín y Abel Morcillo León y se podrán ver hasta el 8 de enero
Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:16
La sala de la Colección Visigoda, en la calle Santa Julia, acoge un Belén de Playmobil por tercer año consecutivo. En las dos ediciones anteriores ... se batieron récords de visitas a la Colección. Este año, con la ampliación de horario durante el fin de semana se espera aumentar la afluencia a este centro, dependiente del Museo Nacional de Arte Romano y que tiene entrada gratuita.
Casi 3.000 figuras se expondrán hasta el 8 de enero en una superficie de 26 metros cuadrados. Además de reproducir escenas de la vida cotidiana tradicionales en el entorno del Portal de Belén, se presta especial atención a la recreación de ambientes históricos como Egipto o el campamento y el anfiteatro romanos. También hay referencias a espacios y personajes de Augusta Emerita, como la casa del Mosaico de la Medusa, el templo dedicado al culto del emperador Augusto o la taberna de Sentia Amarantis.
La exposición es posible gracias a la colección particular de Nova Barrero Martín y Abel Morcillo León. De martes a jueves se podrá visitar de 9:45 a 18:15 horas. Los viernes y sábados, de 9:45 a 19:45 horas y los domingos y festivos de 10:15 a 14:45 horas. Estará cerrada los lunes y los días 24, 25 y 31 de este mes de diciembre y el 1 y el 6 de enero.
