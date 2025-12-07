3.000 figuras componen el Belén de Playmobil expuesto en la Colección Visigoda emeritense

La sala de la Colección Visigoda, en la calle Santa Julia, acoge un Belén de Playmobil por tercer año consecutivo. En las dos ediciones anteriores ... se batieron récords de visitas a la Colección. Este año, con la ampliación de horario durante el fin de semana se espera aumentar la afluencia a este centro, dependiente del Museo Nacional de Arte Romano y que tiene entrada gratuita.

Casi 3.000 figuras se expondrán hasta el 8 de enero en una superficie de 26 metros cuadrados. Además de reproducir escenas de la vida cotidiana tradicionales en el entorno del Portal de Belén, se presta especial atención a la recreación de ambientes históricos como Egipto o el campamento y el anfiteatro romanos. También hay referencias a espacios y personajes de Augusta Emerita, como la casa del Mosaico de la Medusa, el templo dedicado al culto del emperador Augusto o la taberna de Sentia Amarantis.

La exposición es posible gracias a la colección particular de Nova Barrero Martín y Abel Morcillo León. De martes a jueves se podrá visitar de 9:45 a 18:15 horas. Los viernes y sábados, de 9:45 a 19:45 horas y los domingos y festivos de 10:15 a 14:45 horas. Estará cerrada los lunes y los días 24, 25 y 31 de este mes de diciembre y el 1 y el 6 de enero.