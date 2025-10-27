HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Zona de termas, junto al jardín vertical, cubiertas con lonas hasta que se actúe para su exposición. J. M. Romero

156 metros cuadrados de restos arqueológicos en la plaza de Santa Eulalia serán integrados

El Ayuntamiento emeritense sacará a concurso en breve por 300.000 euros los trabajos para ser acondicionados y poder ser contemplados

Celestino J. Vinagre

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:43

Cuatro áreas de restos arqueológicos de relevancia que quedarán expuestas para los ciudadanos. Las obras de reforma de la plaza de Santa Eulalia han propiciado ... que hayan visto la luz espacios ocultos que se van a integrar. Algo que no es normal en Mérida, enclave fructífero en hallazgos arqueológicos que, en la mayoría de los casos, se excavan, documentan y se vuelven a ocultar para su conservación bajo tierra.

