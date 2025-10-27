156 metros cuadrados de restos arqueológicos en la plaza de Santa Eulalia serán integrados

Cuatro áreas de restos arqueológicos de relevancia que quedarán expuestas para los ciudadanos. Las obras de reforma de la plaza de Santa Eulalia han propiciado ... que hayan visto la luz espacios ocultos que se van a integrar. Algo que no es normal en Mérida, enclave fructífero en hallazgos arqueológicos que, en la mayoría de los casos, se excavan, documentan y se vuelven a ocultar para su conservación bajo tierra.

El Ayuntamiento va a sacar a lo largo de noviembre el concurso para los trabajos de acondicionamiento y visibilización de esos restos. Lo hace con un presupuesto de 300.000 euros, ha podido confirmar este diario. Una vez adjudicado el contrato, la empresa ganadora del mismo tiene tres meses de plazo para la actuación, por lo que debería estar finalizada antes del verano próximo.

El impacto de esos hallazgos llevaron a modificar el proyecto inicial de la rehabilitación de la plaza de la patrona de Mérida. De hecho, los cuatro tipo de restos van a ser conservados y exhibidos de forma permanente, permitiendo a emeritenses y visitantes conocer mejor la historia romana de Mérida.

Según adelanta HOY, los cuatro alcanzan una superficie total de 156 metros cuadrados. Casi la mitad, 72,93 metros, se corresponden a los restos de lo que fue un mausoleo en el que se conservan pinturas en muy buen estado.

Todos van a estar cubiertos por un tipo de superficie acristalada pisable, sin dañarlos. Pisable pero no quiere decir que el ciudadano que vaya a verlo pase por encima de ellos. No. Solo podrán pisarla las personas que deban realizar labores de mantenimiento. Van a estar rodeados, protegidos, con unas barandillas tipo bancos para que la gente pueda sentarse.

Según ha podido confirmar este diario, tendrán un sistema de ventilación cerrada entre el vidrio y los restos para evitar la condensación y la acumulación de humedad. Además se colocará iluminación tipo Led para que destaquen por las noches.

SUPERFICIE A INTEGRAR

- Natatio frigidarium (termas). Con piscina de la sala fría donde se daban baños y otra más grande para practicar la natación, con paredes de placas de mármol y suelo decorado con un mosaico geométrico. De 37,86 metros cuadrados.

-Edificio absidado mausoleo. Espacio con enterramientos y pinturas que se conservan muy bien. De 72,93 metros cuadrados.

-Piscina. Tiene una pared de mármol y un suelo de mosaico. La superficie, 10,80 metros cuadrados.

- Parte norte del Hornito. De 34,97 metros cuadrados. Construcción vinculada al agua reutilizada posteriormente como mausoleo.

Ampliar Restos situados junto al Hornito. J. M. Romero.

«Se protegen los restos de la intemperie y del tránsito de peatones. Y se sacan a la contemplación pública, con la mínima afección», se justifica en el proyecto de integración que va a sacar a licitación el Gobierno municipal.

El trabajo arqueológico de excavación para la obra de la plaza de Santa Eulalia, como ha informado HOY, ha descubierto «estructuras muy interesantes para entender la diacronía de la Basílica», explicó el Consorcio de la Ciudad Monumental. Han salido estructuras funerarias y un complejo termal.

Se han quedado cuatro edificios para integrarse en la nueva plaza: el que está debajo del Hornito, el mausoleo axiado, la piscina con dos tumbas y la piscina principal de la terma. Todos los restos se encuadran entre los siglos I y V después de Cristo.

En la plaza, además, se colocarán fuentes de agua a ras de suelo. Mientras se va a colocar el busto de César Lozano, el antiguo cura de Santa Eulalia, junto a la puerta románica del templo. También se instalará (en un punto aún no anunciado de la plaza) un monolito en homenaje al Papa Francisco. De 6 metros de alto y 4 de ancho.