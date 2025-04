Enfermedades raras: Los 15.000 euros al año que necesita Lucas en Mérida

A. GILGADO Sábado, 30 de abril 2022, 10:48 Comenta Compartir

Cinco años cumplidos. Lucas Pérez Cañas nació con holoprosencefalia, una enfermedad rara que impide que el lóbulo frontal del cerebro se divida. No camina. No habla. Ahora está empezando a sentarse. Un niño de cinco años con la movilidad de un bebé.

Totalmente dependiente. El problema viene porque según va creciendo necesita cada vez más terapias que le ayuden a coger algo de movilidad. Y aquí es donde entra la asociación de empresarios Impulso de Mérida. Los padres se gastan 15.000 euros al año en terapias. Demasiado para una familia de clase media. Y los empresarios quieren, al menos, recaudar estos quince mil euros que le den un respiro por un año.

Rosa Cañas es la madre de Lucas. Ayer estuvo en la reunión mensual que celebran los empresarios en Ifeme para agradecerles públicamente su colaboración.

Una hora y media de terapia en Down Mérida resulta insuficiente para que aprenda a caminar y a moverse

Les contó lo que todos intuyen. Hay ayudas públicas, pero insuficientes para abordar una enfermedad rara. No se conocen y no se estudian. La evolución depende de cada caso. Rosa y Joaquín, sus padres, se agarran a las terapias de estimulación de Lucas porque ven sus beneficios.

Ya casi se sienta, ha conseguido comer y beber sin atragantarse y tienen la esperanza de que algún día consiga andar. Por eso no quieren renunciar. «Un atragantamiento de un niño así es muy peligroso. Se desvanece y se te para el mundo. Mi hijo ha avanzado y queremos que siga avanzando. Ahora aguanta más la cabeza». Lucas recibe una hora y media de terapia a la semana que le paga la Junta de Extremadura en Down Mérida. Demasiado poco para los padres. Por eso van también a fisioterapia en el Centro Landa, a terapia ocupacional en Siete Sentidos y a terapias ecuestre y craneosacral en Almendralejo con María Donoso. 600 euros al mes en total.

Rosa recibe 215 euros mensuales por cuidadora no profesional y Lucas tiene asignada una subvención anual de mil euros de la Seguridad Social fraccionada en dos pagos. Muy reacios en un principio a hablar de la carga económica, los padres han dado el paso porque entienden también necesario visibilizar las dificultades de familias con niños dependientes. «Quires seguir tú solo con todo, pero al final tienes que pedir ayuda». Han aprendido también a vivir la maternidad desde el otro lado. Pasar un duelo previo, según Rosa. El niño que esperabas no ha nacido. Vino otro al que solo ves sufrir. Hasta incluso piensas que sería mejor que no hubiera nacido para pasar lo que está pasando. «Y pensar eso de tu hijo es muy duro». Rosa superó todas esas dudas con un psicólogo y empezó a ver algo bueno entre lo malo. Mira el mundo de la discapacidad con realismo y sin caer en el autoengaño. «No es bonito. Ni hay nada bueno. Sacas algo positivo cuando ves que un niño de cuatro años tiene fuerza para mejorar y trata de ser feliz». Echa en falta un sitio al que puedan acudir los padres llenos de dudas que inician una paternidad como la que iniciaron ellos con Lucas. Víctor León, el presidente de Impulso, cuenta que la asociación decidió volcarse con este proyecto solidario como han hecho antes con otros similares. «En este caso es algo concreto porque vimos una necesidad real». Los empresarios quieren comprar también andadores adaptados a la altura del niño para que pueda apoyarse y dar algunos pasos con seguridad.

Han abierto una línea para recaudar fondos con donaciones y otra de patrocinio solidario de las empresas. En mente también un torneo de fútbol femenino en los campos de la Federación. «No les vamos a dejar solos», explica el presidente.