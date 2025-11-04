Los loteros proponen aumentar el premio de 'El Gordo' de Navidad: «Hoy ya no da casi ni para un piso» La Agrupación Nacional de Administradores de Loterías, ha propuesto hoy aumentar la dotación del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad

Irene Toribio Martes, 4 de noviembre 2025, 14:06

El colectivo de administradores de lotería quiere «recuperar el atractivo del sorteo» con un premio mayor que permita a la población «cumplir sus sueños y no tapar agujeros». Anapal, la Agrupación Nacional de Administradores de Loterías, ha propuesto hoy aumentar la dotación del primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de los actuales 400.000 a 500.000 euros por décimo, como medida estrella para recuperar el atractivo del sorteo y reforzar su peso simbólico.

Borja Muñiz, presidente de Anapal, recuerda que hace 14 años que se mantiene el mismo premio Gordo de 400.000 euros. «Solo que antes suponía un poder adquisitivo mucho mayor, ya que permitía comprar casi dos casas, mientras que hoy ya no da casi ni para un piso».

Según el INE, la variación del IPC desde diciembre de 2011 hasta octubre de 2024 ha sido de un 26%, porcentaje en el que han subido los precios desde entonces. De esta manera, añadiendo ese porcentaje a los 400.000 euros para que El Gordo se actualizase conforme a la inflación, el primer premio de la Lotería Nacional debería rondar los 500.000 euros, es decir, el premio debería aumentar en 100.000 euros. «Queremos que el Gordo sea un premio que haga cumplir sueños y no sólo sirva para tapar agujeros», según Borja Muñiz.

Esta propuesta es una de las principales conclusiones de una encuesta realizada por la asociación y en la que han participado de cerca de 300 administradores de lotería de toda España.

Uno de los puntos más preocupantes de la reciente encuesta entre administradores de lotería es la situación del Sorteo de Navidad, considerado el eje central de su actividad, pero también el menos rentable. Según ha explicado Muñiz, de los 103 sorteos anuales de Lotería Nacional, en 102 los loteros perciben una comisión del 6% bruto, mientras que en el de Navidad esta se reduce al 4,5%. Esta rebaja afecta precisamente al sorteo que más trabajo y recursos requiere.

Muñiz recalca, además, que el precio del décimo lleva congelado desde 2002, pese a que el premio principal, 'El Gordo', ha aumentado un 25%. «¿Qué producto o servicio ha mantenido su precio estable durante dos décadas? Ninguno», ha subrayado.