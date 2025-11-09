El Gordo de la Primitiva deja dos premios de 68.000 € y acumula un bote millonario Ningún jugador logró el premio máximo ni en la Bonoloto ni en El Gordo de la Primitiva del domingo 9 de noviembre

Irene Toribio Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:27

El sorteo de El Gordo de la Primitiva de este domingo, 9 de noviembre de 2025, ha dejado dos premios de segunda categoría valorados en 68.455 euros cada uno. Sin embargo, no ha habido ningún acertante de primera categoría, por lo que el bote sigue creciendo y ya alcanza una cifra millonaria para el próximo sorteo.

La combinación ganadora del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo fue la de los números 01, 05, 18, 24 y 29. El número clave fue el 9.

Según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, no hubo boletos acertantes de primera categoría (5 + 1), por lo que el bote se acumula una semana más. En segunda categoría (5 + 0) se registraron dos boletos ganadores, cada uno agraciado con un premio de 68.455 euros, uno en San Sebastián (Gipuzkoa) y otro en Llíria (Valencia).

En categorías inferiores, el sorteo dejó 24 acertantes de tercera (4 + 1) con 1.037 euros cada uno, y 245 de cuarta (4 + 0) que se llevaron 118 euros. También hubo miles de premiados en los escalones inferiores, con reintegros de hasta 1,50 euros.

El próximo domingo estará en juego un bote millonario de 9 millones de euros, listo para cambiarle la vida a un solo acertante.

Bote millonario también en Bonoloto

En el sorteo de la Bonoloto de este domingo tampoco hubo acertantes de Primera Categoría (6 aciertos). El bote asciende a 1.800.000 euros y se pondrá en juego en el próximo sorteo. De Segunda Categoría (5 + Complementario) hubo tres boletos premiados, validados en Toledo, Montserrat (Valencia) y Pontevedra, que se llevaron cada uno un premio de 41.406 euros.

