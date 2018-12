El Zugwang de Theresa May La primera ministra británica es consciente de que cualquier movimiento que haga ahora tendrá consecuencias nefastas para ella, para su partido y, lo más importante, para su país DAVID F. MATHIESON Periodista y exasesor del gobierno británico Viernes, 21 diciembre 2018, 00:35

Zugwang es una palabra alemana utilizada en el ajedrez, un juego chino, que describe perfectamente la política actual del Reino Unido. Zugwang significa que un jugador tiene la obligación de mover una de sus piezas pero cualquier movimiento tendrá consecuencias tan malas que el resultado probable será perder el partido. Y, por supuesto, no hay opción de saltar tu turno: si te toca, no tienes más remedio que mover algo.

Es dudoso que la primera ministra británica, Theresa May tenga tiempo libre para jugar ajedrez durante los días festivos de Navidad, pero lo cierto es que su posición política es de Zugwang. Cualquier movimiento que haga tendrá consecuencias nefastas para ella, para su partido tory y, lo más importante de todo, para su país.

Solo hace algunos días, la señora May salvó por los pelos una moción de confianza en su propio grupo parlamentario cuando 117 –un tercio– de los diputados tories votaron en su contra. En esa misma semana la primera ministra decidió abandonar una votación en la Cámara de los Comunes para aprobar su plan para el 'brexit' porque sabía que lo iba perder. Desde cualquier punto de vista, nada de esto es una base sólida para proceder con la separación del Reino Unido y de la Unión Europea. Y el reloj no se detiene.

Debilitada, a la primera ministra no le queda ninguna opción buena. May intentará volver a negociar el acuerdo de salida con sus homólogos de la UE, en concreto el espinoso problema de Irlanda del Norte. Lógicamente, después del 'brexit' habrá una frontera entre Irlanda del Norte (una parte del Reino Unido) e Irlanda del Sur (una parte de la Unión Europea). Pero es una propuesta que no le gusta a nadie. El flujo de comercio entre el sur y el norte es constante y los puestos de aduanas serían un obstáculo importante. Además, el acuerdo de Viernes Santo, que llevó la paz a Irlanda después de décadas de asesinatos y matanzas, garantiza que no habrá fronteras. Tanto la Comisión Europea (CE) como el Gobierno británico han dado muchas vueltas para resolver el dilema: cómo crear una frontera que no sea una frontera. No es de extrañar que no hayan llegado a una solución que satisfaga a todos y que la Unión Europea no esté dispuesta a negociar más. Sin embargo, a la tendencia radical de los diputados conservadores y unionistas no les gusta la propuesta actual y, si no se cambia, ellos amenazan con hundir el acuerdo de May.

Y así, a medida que pasan los días, la posibilidad de que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo –un 'brexit' duro– aumenta. En otras palabras, las tortuosas negociaciones de los últimos dos años habrán sido en vano, dando al traste todas las medidas hasta ahora acordadas. Después de abril del año que viene, el Reino Unido solo tendrá una relación como cualquier otro país tercero, como Islandia o Nepal, y tendrá que volver a empezar desde cero. ¿Comercio sin aranceles? Será imposible ¿Derechos de los ciudadanos españoles en Reino Unido o ciudadanos británicos en España? No habrá ninguno especial. Y, así, la lista de problemas se alarga a medida que la relación de casi 50 años desaparece en un agujero negro legal. Es imposible predecir todas las consecuencias, pero unas muestras de la catástrofe inminente son evidentes ahora. Los 'brexiteers' prometieron que cuando el Reino Unido dejara de hacer aportaciones al presupuesto de la Unión Europea habría más recursos para los servicios públicos como la sanidad. En realidad, el Reino Unido importa mucha medicina esencial, como la insulina para los diabéticos. Ahora hay una preocupación creciente, y no solo entre los diabéticos, sobre la capacidad del sistema para guardar medicamentos literalmente vitales. El ministro de Sanidad ha intentado calmar la inquietud y ha dicho «ahora soy el comprador más importante de unidades de refrigeración en el mundo... Yo no esperaba eso». Claro que no lo esperaba nadie, porque no se mencionó ni una sola vez durante la campaña del referéndum por el 'brexit'. Mientras tanto, el ministro de Defensa ha dicho que está listo para mandar a miles de soldados a la calle para mantener el buen orden y la seguridad. No se mencionó eso tampoco durante la campaña. Ante este caos inminente, algunos diputados tories ya están alarmados. En los últimos días, cada vez más, han dicho que están dispuestos hasta a dimitir del partido conservador para detener un 'brexit' duro y hacer todo lo posible para que el Reino Unido se quede en la Unión Europea. Con rebeldes en ambos lados, May ni puede salir adelante ni dar un paso atrás sin perder la votación sobre su acuerdo y dividir su partido en dos. Como jugador de ajedrez antes de un Zugwang, no le quedará otra opción que abandonar el juego parlamentario actual y volver a comenzar con un plebiscito popular.