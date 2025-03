Zelenski bajo presión para que destituya a su ministro de Defensa y a otros miembros del área de Seguridad del Gobierno

Rafael M. Mañueco Moscú Martes, 7 de febrero 2023, 16:27 Comenta Compartir

'Servidor del Pueblo', el partido del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cree que, tras los recientes casos de corrupción detectados y ante el recrudecimiento previsto de la ofensiva rusa, tendría que acometerse una remodelación dentro del área de Seguridad del Gobierno, que afectaría en primer lugar al ministro de Defensa, Oleksii Réznikov, de cuya destitución se viene hablando después de los ceses habidos el mes pasado entre sus colaboradores.

El encargado de trasladar a los medios de comunicación la existencia de tales planes ha sido el jefe de la fracción parlamentaria de la formación 'Servidor del Pueblo', David Arajamía, quien el domingo señaló que «la guerra dicta la política de cuadros –dentro del Gobierno-, el tiempo y las circunstancias exigen fortalecimiento y reagrupamiento. Esto está pasando ahora y pasará en el futuro».

Según sus palabras, «Réznikov será transferido al Ministerio de Industrias Estratégicas para fortalecer la cooperación militar-industrial» con los países de Occidente. Según el punto de vista de Arajamía, «los departamentos de poder en esta etapa no deberían estar encabezados por políticos, sino por funcionarios de carrera en el ámbito de la Seguridad. El enemigo se está preparando para atacar y nosotros para defendernos y recuperar lo que es nuestro».

Según el portavoz del partido presidencial y mayoritario en la Rada (Parlamento), Réznikov será sustituido por el general Kirilo Budánov, hasta ahora jefe de la Dirección Central de Inteligencia (GUR). La jefatura del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) iría a parar a manos de Vasili Maliuk y el Ministerio de Interior tendría como nuevo titular a Ígor Klimenko. El lunes, sin embargo, Arajamía declaró a través de su canal de Telegram que los cambios anunciados por él mismo no van a ser inminentes. «Esta semana no habrá cambios en Defensa», aseguró.

Pero Réznikov, en una entrevista a 'Fakti ICTV', ha dicho que «ni el presidente ni el primer ministro me han ofrecido encabezar el Ministerio de Industrias Estratégicas», subrayando además que, «si de repente recibiera tal oferta (…) la rechazaría, porque no tengo la experiencia que me permita ser un titular de calidad de ese ministerio, sería un error». A su juicio, «no tengo razón para avergonzarme de nada» en su etapa en el Ministerio de Defensa. El actual ministro de Industria Estratégicas es Pavlo Riabikin, que tampoco sabe nada sobre su posible cese.

Este nuevo estallido de crisis de produce cuando, según Zelenski, la situación en el frente es harto «difícil». Ha advertido que «muchos informes indican que los ocupantes quieren hacer algo simbólico en febrero para tratar de vengar su derrotas del año pasado. Sentimos esa presión creciente en diferentes zonas de la línea de frente». Se refirió en particular a «combates feroces» en la región del Donbás.

Enfrentamientos «encarnizados»

Ambos bandos confirman la existencia de enfrentamientos «encarnizados» en Bajmut. El jefe de los mercenarios Wagner, Evgueni Prigozhin, cuyos batallones combaten en la zona de Bajmut desde hace meses, ha reconocido que el Ejército ucraniano resiste y no se está retirando. El Ministerio de Defensa ruso, no obstante, informó este lunes que las tropas de Moscú han logrado tomar la localidad de Nikoláyevka, en la región de Donetsk.

Réznikov ha señalado en declaraciones al periódico Ukraínskaya Pravda que las tropas rusas se disponen a atacar desde tres direcciones, este, sur y norte. «El enemigo agrupa ahora grandes concentraciones de tropas –efectivos y técnica- en el sur y el norte y para después intentarlo de nuevo desde el norte», afirmó. Esta estimación coincide con la aportada por el GUR, en donde se habla además de intentos del Ejército ruso de movilizar más militares mediante contrato.

Por su parte, el jefe de la Administración Militar de Lugansk leal a Kiev, Serhiy Gaidai, está convencido de que «una nueva ofensiva de los ocupantes desde Lugansk puede comenzar en cualquier momento a partir del 15 de febrero». Según sus datos, están preparando los blindados que tienen escondidos en zonas boscosas para lanzar el ataque».

Zelenski destituyó el mes pasado a varios altos cargos por corrupción, entre ellos al viceministro de Defensa, Viacheslav Shapoválov. El líder ucraniano calificó de «necesarios» los ceses. Declaró que «todas las cuestiones internas que están obstaculizando el funcionamiento del Estado se están eliminando y se seguirán eliminando (…) es necesario para nuestra defensa, y ayuda a nuestro acercamiento a las instituciones europeas».

El pasado 21 de enero, el semanario ucraniano 'Zérkalo Nidieli' publicó un material sobre la presunta corrupción de funcionarios del Ministerio de Defensa, que, según las informaciones, adquirieron productos alimenticios para el Ejército a precios «muy inflados, dos o tres veces superiores a los precios minoristas». Y eso mientras las tropas combaten duramente en el frente contra la invasión rusa y la población sufre las penurias de la guerra.

Reproches «infundados»

Shapoválov era el responsable de la logística de las Fuerzas Armadas ucranianas. 'Zérkalo Nidieli' acusaba de las irregularidades, sin embargo, a Réznikov, quien tachó de «infundados» los reproches contenidos en la investigación periodística. Éste señaló que Shapoválov «se va para evitar que se vea amenazada la estabilidad de los suministros al Ejército» ante la previsible indignación entre los aliados occidentales.

Los problemas relacionados con la corrupción han perseguido a Ucrania durante mucho tiempo. Transparency International clasificó al país en el puesto 122 entre 180 países en términos de corrupción. Llevar a cabo reformas para acabar con esa lacra se ha convertido en uno de los requisitos clave de la Unión Europea para admitir Ucrania en su seno después de que a Kiev se le otorgó el estatus de candidato en 2022. También el resto de aliados occidentales de Ucrania, que están gastando enormes sumas en todo tipo de ayudas, militar incluida.

Por otro lado, la Rada aprobó el lunes una nueva prórroga de tres meses de la Ley Marcial y la Movilización General, por sexta vez ya desde el inicio de la invasión rusa. Ucrania decretó el 24 de febrero de 2022 la Ley Marcial y la Movilización General, justo pocas horas después del inicio del ataque del Ejército ruso.