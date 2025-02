Zelenski reprende a Alemania por priorizar la economía a la paz

Joana Serra Berlín Jueves, 17 de marzo 2022, 15:04 | Actualizado 20:34h. Comenta Compartir

«Señor Scholz, destruya este muro», reclamó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un mensaje virtual dirigido al Bundestag (Parlamento federal), que lo había recibido con un aplauso cerrado. «Dele a Alemania el liderazgo que merece y del que sus hijos puedan estar orgullosos», prosiguió en dirección al canciller, que justo este jueves cumplía sus primeros cien días al frente del Gobierno.

El muro al que se refería no era el que entre 1961 y 1989 partió la capital germana por designio de la Alemania comunista, satélite de Moscú. Alertaba Zelenski sobre uno nuevo que, aseguró, «recorre Europa» y que Rusia construye, bomba a bomba. Separará «la libertad y la falta de libertad» y sus límites pueden no quedarse dentro de Ucrania, sino extenderse si no se actúa para detener la guerra iniciada por Putin.

Para los alemanes, sobre todo para los no tan jóvenes, la frase pronunciada por Zelenski recordaba al histórico «Míster Gorbachov, eche abajo el muro» con que en 1987 el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, de visita en Berlín, exigió ante la Puerta de Brandenburgo el fin de la traumática división.

El nuevo muro se construye con cada ataque ordenado por Putin contra escuelas, hospitales o cualquier otro objetivo civil, dijo Zelenski. También con cada «decisión que no se adopta», reprochó para insistir en que las sanciones aprobadas contra Putin o su entorno «son insuficientes».

Ingreso en la UE

Zelenski no se limitó a censurar la falta de acción a Scholz. También le reclamó que apoye la petición de Ucrania para unirse a la Unión Europea y recordó las veces que, desde Kiev, se advirtió a Alemania de que Nord Stream 2 es «un arma». Berlín desoyó las protestas contra la construcción de un gaseoducto destinado a transportar gas ruso a través del Báltico y sin pasar por Ucrania. El proyecto energético nació en 2005 como fruto de un acuerdo entre el entonces canciller socialdemócrata Gerhard Schröder y su aliado político y personal, Putin.

El primer Nord Stream entró en funcionamiento –y así sigue– en 2011, mientras que el Nord Stream 2 quedó paralizado por decisión de Scholz al día siguiente de empezar la invasión.

«Les advertimos que era un arma. Pero ustedes respondían con economía, economía, economía», dijo, lo que podía entenderse como una crítica tanto a Schröder como a su sucesora, la conservadora Angela Merkel, que no detuvo su construcción ni a raíz de la anexión de Crimea en 2014.

Temas

Guerra en Ucrania