Zelenski cobra ventaja sobre Poroshenko en las presidenciales ucranianas Un anciano examina en su casa la lista de candidatos momentos antes de votar en una de las urnas móviles que recorrieron zonas rurales. / EFE El cómico y el actual presidente ucraniano se disputarán la Presidencia de Ucrania el día 21, mientras Timoshenko pierde su último tren RAFAEL M. MAÑUECO Corresponsal. Moscú Domingo, 31 marzo 2019, 22:35

De acuerdo con lo que venían anticipando las encuestas, el candidato más votado en las elecciones presidenciales que este domingo se celebraron en Ucrania, según los sondeos a pie de urna, habría sido el rey del show televisivo, Vladímir Zelenski, que, según el centro Exit-poll Nacional-2019 obtuvo el 30,4% de los votos. Al no haber superado el 50% de los sufragios, deberá medirse en segunda vuelta el próximo día 21 a su más inmediato contrincante, el actual presidente del país, Petro Poroshenko, que habría conseguido la segunda plaza con el 17,8% de los votos.

La exprimera ministra y líder de la Revolución Naranja de 2004, Julia Timoshenko, ha vuelto a ver frustrados sus intentos de haber sido la primera mujer en dirigir Ucrania y parece que su tiempo ha pasado ya. Habría alcanzado, de acuerdo con las encuestas, a pie de urna en tercer lugar con el 14,2% de las papeletas. Junto con Timoshenko, lógicamente, han quedado fuera de la carrera electoral los otros 36 candidatos.

La carismática dirigente estuvo aún más cerca de ser la jefa del Estado en febrero de 2010, pero perdió por muy escaso margen en unos comicios en los que resultó vencedor Víctor Yanukóvich, que abandonó el poder hace cinco años por la presión de la multitud en la calle y se encuentra actualmente exiliado en Rusia. En 2014 también fue derrotada a manos de Poroshenko. Ella ni siquiera pasó a la segunda vuelta (12,8%), mientras él actual jefe de Estado ganó con el 54,7%.

Las alianzas que sean capaces de aglutinar los dos finalistas determinará el triunfo

Ahora habrá que ver qué pasa dentro de tres semanas y qué alianzas son capaces de aglutinar los dos finalistas para alzarse con la victoria definitiva. Como de costumbre cuando unas elecciones se celebran a dos vueltas, los llamamientos que hagan los candidatos que han quedado eliminados influirán en el resultado final. Aquí podría tener las de perder Zelenski, un hombre que no viene de la política y que cuenta con escasos apoyos dentro de la Rada Suprema (Parlamento) y del resto de las instituciones.

Pero todo está por ver. El cómico, que cuenta con las simpatías de la gente joven y al que se le percibe como «aire fresco», podría dar la sorpresa. Poroshenko, por el contrario, que ganó en la cita con las urnas de 2014 en primera vuelta con el 54,70%, ha perdido una parte enorme de su electorado a causa de las penurias que sufre la población y de que no ha logrado, como muchos esperaban, resolver el conflicto en la parte del este con los separatistas prorrusos.

Falta de firmeza

La mitad de sus detractores le reprochan falta de firmeza por no haber recuperado por la fuerza las dos regiones rebeldes del este, Donetsk y Lugansk, algo que probablemente supondría un suicidio teniendo en cuenta el militarismo que exhibe el presidente ruso, Vladímir Putin. La otra mitad recrimina a Poroshenko no haber podido diluir el problema mediante el acuerdo y la negociación con Moscú, muy difícil también, ya que Putin no ha dejado prácticamente margen para el diálogo.

Zelenski, en el momento de ejercer su derecho. / AFP

No obstante, Poroshenko va a poner toda la carne en el asador para desbancar a Zelenski, empleando para ello su posición privilegiada como máximo dirigente del país. Por eso y ante la posibilidad de algún intento de manipular los resultados que arrojen las urnas, el cómo ha dispuesto un procedimiento de recuento paralelo.

Serán sus activistas quien los coordinen y cuentan para ellos con miles de voluntarios. Han creado además una aplicación para los teléfonos móviles para que cualquier ciudadano pueda dar cuenta de inmediato de cualquier infracción o irregularidad que detecten durante el proceso electoral. En la jornada de este domingo, el equipo de Zelenski recibió cerca de 2.000 avisos de posible fraude, mientras la Policía tramitaba más de un millar de reclamaciones a través de todo el país e incoaba una veintena de demandas por la vía penal.

Alerta de fraudes

En el entorno del candidato prorruso, Yuri Boiko, antiguo ministro de Energía, alertaron sobre el hecho de que, desde el poder, Poroshenko cuenta con un «potente sistema de falsificación del censo electoral y compra de votos». Así lo estimó asimismo Víctor Medvedchuk, un político próximo a Boiko, que este domingo quedó en cuarto lugar con el 9,8% de los sufragios. Sin embargo, muchos analistas consideran poco probable que el presidente ucraniano se vaya a arriesgar a un fraude masivo que seguramente provocaría una nueva revuelta en las calles y daría argumentos a Moscú para deslegitimar una vez más a los actuales dirigentes de Ucrania.

La semana pasada, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que el reconocimiento o no de los resultados de las presidenciales en Ucrania «va a depender de cómo se desarrollen los comicios». Peskov deploró el hecho de que las autoridades ucranianas no hayan permitido la presencia de observadores rusos. Según sus palabras, «además varios millones de ucranianos que residen en Rusia se quedarán sin votar» al no haber sido habilitados colegios electorales en las ciudades rusas con mayor número de pobladores procedentes de Ucrania.

El candidato preferible para Moscú era Boiko y el peor Poroshenko. Zelenski, según gran parte de la prensa rusa, es «el mal menor». Pero, sea quien sea finalmente el presidente, no parece que la actual situación de tensión y confrontación entre Kiev y Moscú vaya a desaparecer a medio plazo.

Urnas móviles que van casa por casa para que voten ancianos y enfermos La población ucraniana celebró este domingo las presidenciales. La gran mayoría acudió a los colegios electorales con intención de votar por un futuro mejor para el país. No obstante, hubo ciudadanos que no podían salir de sus hogares y cumplir con su derecho al voto. Por ello se puso en marcha una iniciativa, que también se llevó a cabo en los últimos comicios. El plan consistió en ir casa por casa con una urna móvil para que todos pudieran votar. Así, los miembros de las comisiones electorales se encargaron de portar tanto la urna como los documentos oficiales pertienentes en diversas zonas, como la aldea de Kosmach en la región de Ivano-Frankivsk o el pueblo de Zahiria en la región de Lviv.