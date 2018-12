Vuelvan ustedes mañana Si no es posible cambiar el acuerdo del 'brexit', a la primera ministra o celebrar elecciones generales, solo queda una opción más: un segundo referéndum DAVID MATHIESON Exasesor del gobierno británico Miércoles, 12 diciembre 2018, 00:22

Mañana» gritó el 'Whip', el miembro del Gobierno responsable para la orden del día en la Cámara de los Comunes. El letrado principal de la Cámara acababa de anunciar el calendario de la votación que iba a cerrar el larguísimo debate sobre el plan de la primera ministra Theresa May para el 'brexit'. El grito «mañana» es el mecanismo empleado por el Ejecutivo para aplazar un voto en la Cámara de los Comunes incluso hasta el infinito. Nadie sabe ahora si, o cuándo, el Gobierno de May permitirá que los diputados en Westminster voten. El Parlamento está ahora paralizado y la maniobra es el equivalente legislativo del relato 'Vuelva usted mañana' de Mariano José de Larra. Como saben todos los lectores, puede que mañana nunca llegue. El cuento de Larra es muy divertido, pero para muchos diputados el grito de «mañana» en la Cámara de los Comunes no tiene gracia alguna.

El Gobierno ha aplazado la votación porque ha quedado muy claro que no hay mayoría en el Parlamento para apoyar el plan de May para el 'brexit'. Y la Administración de la primera ministra ya no tiene una estrategia viable ni para seguir adelante ni para dar un paso atrás. Como consecuencia, el Reino Unido se enfrenta a una de las crisis constitucionales más profundas de su historia.

La decisión de la primera ministra May de anular la votación sobre sus planes para 'brexit' fue más que predecible y una muerte anunciada por un verdadero coro de diputados en los últimos días. Por supuesto, el Partido Laborista y los otros partidos de la oposición no iban a apoyar a May, pero este no fue el problema más importante para la primera ministra. Los jefes de su grupo parlamentario (los Whips) advirtieron a Downing Street que su plan tenía escaso apoyo en la Cámara de los Comunes. La semana pasada, más de 160 diputados intervinieron en el debate sobre el 'brexit' y no hubo noticias alentadoras para May. Por razones muy distintas, desde el diputado más euroescéptico hasta el seguidor más ferviente de la Unión Europea, el mensaje ha sido el mismo: un rechazo total del acuerdo alcanzado por la primera ministra el mes pasado. Sin embargo, también es evidente que los 650 diputados en Westminster no son capaces de encontrar un consenso sobre el futuro. Sí existen mayorías en Westminster. Desafortunadamente, solo son mayorías en contra de cualquier propuesta que surja del otro grupo. No hay ninguna mayoría para apoyar una salida adelante, solo un atasco monumental en la legislatura.

La pregunta clave es: ¿ahora qué? Hay varias posibilidades para salir adelante pero ninguna de ellas es buena.

La primera opción sería modificar el plan de May para el 'brexit'. La primera ministra va a intentar convencer a sus homólogos de la UE-27 para suavizar su postura y conceder más garantías al Reino Unido. Pero ella no tendrá éxito. Ni la Comisión Europea ni ningún otro líder está dispuesto a reabrir el pacto ya cerrado a cal y canto después de dos años de negociaciones duras.

La segunda posibilidad es un cambio de dirigente en Downing Street. Ya parece muy probable que May tiene sus días contados. La primera ministra ha perdido el elemento más vital en política: la credibilidad. Y, como la virginidad, una vez perdida es imposible recuperarla. Muchos diputados tory están profundamente decepcionados y desencantados con el liderazgo de May. Les gustaría echarla. La única razón por la que no lo hacen es que un cambio en Downing Street en este momento haría que la crisis constitucional fuese aún peor (si fuera posible).

La tercera posibilidad es convocar elecciones anticipadas. Por supuesto, esta es la opción favorita de todos los partidos de la oposición. Pero tal medida necesita una mayoría de dos tercios de los diputados en la Cámara de los Comunes, es decir, un número importante de diputados Tory tendrá que votar a favor de convocar unas generales. Dado que el espectáculo en Westminster ha dejado la popularidad de los diputados por los suelos, muchos temen por sus escaños y los pavos no votan a favor de la Navidad. Y en cualquier caso, una elecciones generales en estos momentos solo servirían para aumentar el ya agudo sentimiento de caos.

Si no es posible cambiar el acuerdo del 'brexit', a la primera ministra o el estancamiento de la Cámara de los Comunes solo se queda una opción más: un segundo referéndum. Hace solo unos meses que tal propuesta hubiera sido risible. Pero la inmovilidad y la crisis en el sistema político británico es ahora tan profunda que no habrá más remedio. No es una opción sin riesgo. Nadie puede predecir el resultado con certeza y agudizará la brecha social en un pueblo muy dividido. Cerrar las heridas será lento y complicado. Pero, si suc