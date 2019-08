Violencia racista en Estados Unidos El tiroteo de El Paso se explica en la retórica del presidente Trump contra los mexicanos Domingo, 4 agosto 2019, 23:08

Un joven de 21 años, vecino de Dallas, recorrió algo más de 1.000 kilómetros hasta El Paso, también en Texas, provisto de un fusil semiautomático de guerra, y durante veinte minutos disparó sobre los clientes de un almacén de Walmart. El Paso es la ciudad fronteriza por antonomasia, con el 85% de su población hispana, y junto a Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera, forma una conurbación mestiza en medio del desierto de más de dos millones de habitantes. En esta simbiosis del Norte con el Sur, la idea del muro que esgrime Trump resulta particularmente odiosa. El criminal ha explicado sus motivos en un manifiesto previo: su propósito era matar a todos los hispanos posibles para evitar «la invasión» del país. Se da el caso de que el concepto de 'invasión' ha sido sistemáticamente utilizado por Trump para defender su supremacismo y la necesidad de blindar las fronteras norteamericanas. Las fronteras de una sociedad multiétnica formada por agregación de sucesivas oleadas de inmigración, que ha conseguido formar la mayor democracia avanzada de la tierra y que hoy se halla a la cabeza del desarrollo global. La locura del tejano asesino, que ha dejado tras de sí 20 muertos y numerosos heridos, algunos entre la vida y la muerte, no es por supuesto un hecho aislado. Se ha producido apenas seis días después de que tres personas murieran y otras 15 resultasen heridas en un tiroteo en Gilroy, en California. Y unas horas antes de que al menos nueve personas murieran en otro tiroteo registrado en la madrugada de este domingo en la ciudad estadounidense de Dayton, en el estado de Ohio. Pasan de 250 los ataques con armas de fuego que se han producido en Estados Unidos este año en lugares públicos y con víctimas mortales. La absurda permisividad con las armas de fuego es el factor desencadenante, pero las causas de las violencia son las que son. Beto O'Rourke, candidato en las primarias del Partido Demócrata, oriundo de El Paso y excongresista por la ciudad, ha relacionado la brutalidad ocurrida con los tuits racistas y con la retórica de Trump. «Hemos visto un aumento en los crímenes de odio durante una Administración en la que el presidente llama a los mexicanos violadores y criminales. Aunque los inmigrantes mexicanos cometen delitos en un porcentaje menor que aquellos nacidos en el país, ha tratado de hacer que tengamos miedo de ellos. Es un racista y aviva el racismo en este país. Y eso no solo ofende nuestras sensibilidades: cambia el carácter y lleva a la violencia». No se podría explicar mejor.