La violencia que no cesa

Guatemala perdió la paciencia. Hace ocho años, grandes marchas ciudadanas denunciaron la corrupción de una clase política con vínculos con el narcotráfico, convertido en uno ... de los grandes problemas nacionales. El territorio parece haberse convertido en una plataforma logística para el flujo entre los países productores y Norteamérica.

No se han producido grandes cambios positivos desde entonces. La deriva autoritaria y la violencia no cesan. A lo largo de este año, su tasa de homicidios es de 16,7 por cada 100.00 habitantes, mientras que el español es de 0,61. El cantante argentino Facundo Cabral es una de las víctimas más conocidas. El autor de la famosa canción 'No soy de aquí ni soy de allá' falleció el 5 de julio de 2011 cuando el vehículo que lo conducía al aeropuerto fue interceptado por otros tres y sus ocupantes lo balearon.

El autor fue un daño colateral. Al parecer, se trató de un acto de venganza entre bandas ligadas al negocio de las drogas. Como sucede en El Salvador y Honduras, el país se ha convertido en un territorio de acción para las maras, las organizaciones vinculadas al crimen organizado. Antes se centraban en los núcleos urbanos, pero se han expandido. «Ya se hallan en las zonas rurales y practican robos y secuestros, pero en la ciudad se escuchan cosas más graves».

«Las maras ya están en las zonas rurales, roban y secuestran, pero en la ciudad se escuchan cosas más graves»

Dos días antes de volar hacia España, la propia Ch'milkaj se vio implicada en una de las actividades de estas bandas. «Me dirigía a un taller sobre mujeres libres de violencia y participación política que se celebraba en la ciudad y estaba en una parada de taxi junto a una amiga y se nos llevaron», relata. «Nos taparon los ojos, nos golpearon y nos robaron todo, incluso mis lentes, antes de abandonarnos. Yo creo que fue una mara. Tuve mucha suerte porque pensé que no iba a vivir más».