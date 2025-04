El veto a TikTok se extiende a Dinamarca

TikTok se encuentra en el punto de mira de las instituciones. El goteo de países que han decidido poner límites a la aplicación china, una ... de las favoritas de los más jóvenes, no se detiene y el último ha sido Dinamarca, en concreto, su Ministerio de Defensa, que quiere prohibirla entre sus trabajadores. La sombra sobre esta 'app' no para de extenderse desde que Estados Unidos, el primero en vetarla a funcionarios, alertó de los supuestos peligros de seguridad que tendría por la posibilidad de que el gigante asiático exigiera a la propietaria de la plataforma, ByteDance, que le facilitara datos de los usuarios.

En el Congreso norteamericano, de hecho, avanza ya un proyecto de ley por iniciativa republicana que podría llevar a la prohibición total de TikTok al considerarla «una verdadera amenaza para la seguridad» del país. Sólo allí, según los responsables de la aplicación, hay más de 100 millones de usuarios en esta red de vídeos cortos. Pero el miedo de Estados Unidos ha saltado fronteras y en las últimas semanas se han sumado al veto, por ahora limitado a su plantilla, el Gobierno de Canadá, el Ministerio de Exteriores letón... y hasta la Comisión Europea, primero, y el Parlamento comunitario, seis días después.

Los trabajadores de estas dos instituciones europeas se despedirán de TikTok este mismo mes. No sólo el acceso a la 'app' quedará bloqueado sino que el personal deberá eliminarla de sus dispositivos corporativos, incluidos móviles, tabletas y ordenadores. En la Eurocámara no tendrá que quedar rastro de la aplicación china antes del lunes 20, mientras que el veto entrará en vigor en la Comisión Europea el miércoles 15. En ambos casos, la seguridad y el temor a ciberataques han dado lugar a esta medida que los responsables de la red social no se han tomado nada bien. «Estamos decepcionados con esta decisión. Creemos que es equivocada y está apoyada en malentendidos fundamentales», defendieron.

Las sospechas sobre la aplicación, sin embargo, no paran de crecer y en Lituania, por ejemplo, no se ha llegado a prohibir pero su Ministerio de Defensa ha recomendado reducir su utilización y desinstalarla en los dispositivos oficiales al considerar que «proviene de un proveedor poco confiable». Los responsables de TikTok, en plena polémica internacional por el posible destino de datos confidenciales de sus usuarios, anunció que lanzaría un aviso a los jóvenes -a aquellos que hayan declarado tener menos de 18 años- cuando sobrepasaran la hora de uso. Hay estudios que alertan de que los chavales pasan, de media, casi el doble de tiempo en esta plataforma.