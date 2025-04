«No vamos a regalar un trozo de nuestra historia»

Los latidos de la enorme estatua de la madre patria que preside el Parque de la Victoria de Járkov se mezclaron este lunes con las ... explosiones de la artillería que intenta alejar a los rusos de la segunda ciudad de Ucrania. El memorial de las víctimas del nazismo vivió un 9 de mayo en guerra, en el que las pocas familias que resisten en la ciudad se quedaron en casa porque ese parque ya ha sido objeto de varios ataques.

Los ucranianos tenían un oído puesto en las palabras de Vladimir Putin en Moscú y otro en la plaza Maidán de Kiev, donde el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recordó a su homólogo ruso que no van «a regalarle a nadie un trozo de nuestra historia. Estamos orgullosos de nuestros antepasados que, junto con otras naciones de la coalición antiHitler, derrotaron al nazismo. Y no permitiremos que nadie se anexione esta victoria, no permitiremos que se la apropien».

El vídeo de Zelenski voló en redes sociales y canales de televisión. El líder ucraniano, cuya figura no para de crecer a nivel doméstico y exterior desde el comienzo de las hostilidades, aseguró que «tarde o temprano» vencerán y expulsarán a las «hordas nazis» que llegan desde Moscú porque mientras los rusos luchan «por el führer», los ucranianos lo hacen por «la libertad». Zelenski también adelantó que pronto el calendario ucraniano tendría dos días de la victoria, uno para recordar la derrota nazi y otro para marcar la derrota rusa.

Eduard Rafaellevich, de 78 años, no tuvo tiempo de escuchar los mensajes que cruzados entre Kiev y Moscú. Como cada 9 de mayo cogió la foto de su padre y su tío y su cámara para dirigirse al Parque de la Victoria con un ramo de flores. «Los dos combatieron a los nazis y les debemos tanto que no podía quedarme en casa. Soy consciente del peligro que corro en esta zona, pero tenía que venir. No hay nadie y eso me da pena. Confío en que en el futuro Ucrania recupere una costumbre tan importante», declaró. Tras depositar las flores, grabó el momento y escucho en silencio, con los ojos cerrados los latidos de la instalación que emula el corazón de una madre.

Junto al del Dombás, el frente de Jarkov es uno de los más activos en los últimos días. Los ucranianos avanzan y liberan aldea tras aldea cada día y las autoridades tenían este Día de la Victoria marcado en rojo, por lo que pidieron a la gente que saliera lo mínimo de casa. Todos esperaban un ataque a gran escala de Moscú, un golpe de efecto que cambiara el sentido de los combates y le sirviera para mostrarse fuerte ante su público.

En mitad de las calles desiertas sorprendía encontrar a Yiliana y Oleg, que caminaban con paso ligero. «Hemos salido a por unas flores porque éste es un día muy importante, pero no vamos al memorial porque es peligroso. Ha recibido ya varios proyectiles. Lo vamos a celebrar en casa y recordaremos a los caídos ante el nazismo, pero también a nuestros soldados muertos en esta guerra», respondía Yiliana emocionada. Son de uno de los barrios que Rusia castiga cada día y del que tuvieron que escapar en busca de un lugar seguro.

Museo de la URSS

Quien no piensa salir de su estudio ni un instante es Aleksandr Smahlyi, pintor hiperrealista que vive bunquerizado junto a sus lienzos de flores y animales. Su lugar de trabajo es también un pequeño museo de la antigua URSS, ya que su abuelo, Zaitsev Fedor Grigorievich, fue un importante escultor de aquella época. En sus estanterías se pueden ver los moldes de Lenin, Stalin, Breznev o Gorbachov, que, como a todo escultor oficial de esos días, le tocaba hacer de vez en cuando. «Yo soy partidario de anular el 9 de mayo porque es una fecha puramente marcada por la propaganda estalinista. Habría que dejarlo en el día 8, como un día de recuerdo para toda la humanidad, sin que ninguno de los bandos intente apropiarse de una fecha tan importante».

Smahlyi expone en todo el mundo y en las últimas semanas ha recibido «muchas muestras de cariño por parte de colegas rusos y hasta mensajes pidiéndome disculpas y aclarándome que esta guerra es una cosa del Gobierno, no del pueblo ruso». Estos mensajes le sirven de esperanza de cara a un futuro que se presenta complicado de gestionar en una parte de Ucrania fronteriza con Rusia en la que la mayoría tiene familia y amigos al otro lado.