El unionismo mayoritario quiebra el Ejecutivo norirlandés

El ministro principal de Irlanda del Norte, Paul Givan, ha presentado su dimisión, que tendrá efecto este viernes y crea un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la autonomía de la región. La amenaza unionista de quebrar la autonomía norirlandesa presiona a la Unión Europea a resolver los problemas que ha creado el Protocolo irlandés del Acuerdo de Retirada de la Unión Europea.

El Acuerdo negociado por Bruselas y Londres establece que Irlanda del Norte permanecerá en el mercado británico y en el mercado común europeo al mismo tiempo. Para evitar que productos procedentes de Gran Bretaña entren en la economía de la república de Irlanda de manera ilegítima, se realizan controles en los puertos de Irlanda del Norte.

El ministro de Agricultura, Edwin Poots, del mismo partido que Givan, el Democrático Unionista(DUP), ordenó en la noche del miércoles a sus funcionarios que no realicen esos controles. A lo largo del jueves se llevaron a cabo los chequeos fronterizos, a la espera de que empresas y administración pública tenga claridad sobre la legalidad de la orden de Poots.

La consecuencia de la dimisión de Givan es que el Ejecutivo autonómico dejará de funcionar en siete días, si el Parlamento de Londres no aprueba antes un proyecto de ley que extiende el plazo a seis meses y está en su última fase de tramitación. El periodo interino puede provocar, por ejemplo, que no se elimine la obligación de llevar máscaras o no se apruebe el presupuesto regional.

Como siempre

El ministro para Irlanda del Norte en el Gabinete de Londres, Brendan Lewis, ha apremiado al DUP a que nombre un nuevo ministro principal. Lewis se queja de que habían advertido a los negociadores de la UE sobre la posibilidad de lo que pudiera ocurrir, «en términos de la estabilidad del Ejecutivo, de las decisiones del Ejecutivo, para que el movimiento de bienes entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea como siempre ha sido». El líder del DUP, Jeffrey Donaldson, también ha pedido que se eliminen los controles fronterizos.

El negociador comunitario, Maros Sefcovic, que mantuvo una conversación virtual con la ministra británica, Liz Truss, aquejada de Covid, insistió en un comunicado que la UE tiene voluntad para introducir reformas prácticas sobre el funcionamiento del Protocolo, pidió que se mantengan los controles y señaló al Gobierno británico como responsable del cumplimiento del tratado.