Zemmour recluta a dos eurodiputados de Marine Le Pen

A dos meses y medio de las elecciones presidenciales de Francia, el mercado de fichajes de la extrema derecha está en plena efervescencia. El candidato ultra Éric Zemmour ha fichado esta semana a dos eurodiputados de Reagrupación Nacional, el partido de su adversaria Marine Le Pen, con quien está en pugna por liderar la extrema derecha en Francia.

El eurodiputado Jérôme Rivière, uno de los portavoces de la campaña presidencial de Le Pen, abandonó el miércoles Reagrupación Nacional para ser el portavoz de Reconquista, el partido de Zemmour. Damien Rieu, cofundador del grupúsculo ultraderechista Géneration Identitaire, siguió sus pasos. El último fichaje de Zemmour ha sido el de Gilbert Collard, eurodiputado de Reagrupacion Nacional.

La cadena de televisión BFMTV asegura que «entre Zemmour y Le Pen, la guerra fratricida se intensifica». Collard explicó ayer en declaraciones a la emisora France Bleu que ha decidido unirse a Zemmour por «las ideas, por el debate y por el gusto de la libertad». «Pienso que llegará el día en que Marine Le Pen hará como yo y se unirá a Éric Zemmour», dijo el eurodiputado.

En el partido de Le Pen trataron que quitar importancia a las deserciones en sus filas. Louis Aliot, alcalde de Perpiñán, exigió a Collard que renuncie a su escaño en el Parlamento Europeo. Le Pen, que en 2017 fue derrotada por Emmanuel Macron en las urnas, tiene ahora más difícil pasar a la segunda vuelta que hace cinco años, tras la irrupción de Zemmour en la campaña electoral y la entrada en escena de Valérie Pécresse, candidata de Los Republicanos. Zemmour le puede robar los votos de la extrema derecha más dura a Le Pen, que a su lado parece moderada, e impedir que se repita su duelo con Macron.

A la campaña de Zemmour también se ha unido este mes Guillaume Peltier, antiguo número dos de Los Republicanos, el partido de la derecha moderada. Estos fichajes en la derecha y la extrema derecha son importantes para la campaña de Zemmour, que atraviesa una mala racha en los sondeos tras haber subido como la espuma en otoño.

Zemmour tiene además problemas judiciales. Fue condenado esta semana a pagar una multa de 10.000 euros por incitación al odio racial tras clasificar a los menores extranjeros no acompañados de «ladrones, asesinos y violadores». Y fue juzgado el jueves por cuestionar un crimen contra la humanidad al afirmar que el mariscal Philippe Pétain, que colaboró con los nazis, «salvó» a los judíos franceses. La sentencia se conocerá después de las elecciones de abril.

El experiodista quiere hacer de puente entre la derecha modera y la extrema derecha. El candidato de Reconquista busca también seducir a los votantes de Los Republicanos, que no estén convencidos de la campaña de la moderada Pécresse. Zemmour y Le Pen la acusan de parecerse demasiado a Macron. «Encarno la unión de las derechas, de Reagrupación Nacional a Los Republicanos», dijo Zemmour en la cadena LCI. «La unión de las derechas que Marine Le Pen no puede lograr porque los votantes de Los Republicanos no quieren votar por ella. Y la unión de las derechas que Valérie Pécresse no quiere hacer porque está en la lógica de Chirac del cordón sanitario» a la ultraderecha, añadió Zemmour, que ya se ve enfrentándose a Macron en la segunda vuelta, a pesar de que actualmente va cuarto en los sondeos.

Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen y musa de la extrema derecha más tradicionalista, todavía no ha revelado si apoyará a su tía o a Zemmour en estos comicios. En septiembre, la nieta de Jean-Marie Le Pen (fundador de Frente Nacional) acompañó a Zemmour a Budapest, donde fueron recibidos por Viktor Orban, primer ministro de Hungría. Su tía visitó a Orban en octubre.