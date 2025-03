La socialista Anne Hidalgo entierra las primarias de la izquierda francesa

beatriz juez París Sábado, 8 de enero 2022, 22:21 Comenta Compartir

A menos de cien días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, Anne Hidalgo, candidata socialista y alcaldesa de París, enterró este sábado la idea de celebrar unas primarias de izquierda como ella misma había propuesto. Hidalgo, nacida en San Fernando (Cádiz), reconoció el fracaso de su iniciativa de organizar unas primarias para presentar un candidato único de izquierdas a las elecciones presidenciales de abril. Y lamentó la falta de acuerdo entre las distintas formaciones, especialmente la negativa del candidato ecologista Yannick Jadot a participar en esta consulta.

«Sobre esta propuesta no ha habido, por el momento, acuerdo», reconoció la política francoespañola en Jarnac (oeste de Francia), donde visitó la tumba del expresidente socialista François Mitterrand. «Si los Verdes no están presentes, eso ya no se puede llamar primarias», precisó Hidalgo. A pesar de este revés, la alcaldesa no tira la toalla y se presentará a los comicios de abril para seguir defendiendo las ideas socialistas.

Hundida en los sondeos de intención de voto, la popular regidora de París propuso a principios de diciembre organizar unas primarias de izquierda. El ecologista Yannick Jadot, el comunista Fabien Roussel y Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa (el Podemos francés), rechazaron rotundamente la invitación. El único que apoyó su idea fue el exsocialista Arnaud Montebourg, candidato del minoritario La Remontada.

La iniciativa seducía, sin embargo, a los votantes de izquierda. Dos de cada tres simpatizantes (65%) creía que era «una buena idea», mientras que el 24% la consideraba «mala», según un sondeo de Viavoice para el diario 'Libération'.

El gran problema de la izquierda francesa es que está muy atomizada. De sus siete candidatos, ninguno supera el listón simbólico del 10% de intención de voto en la primera vuelta. Si se presentaran juntos, lo que no va a suceder, tendrían posibilidades de clasificarse para la segunda ronda.

¿Pero qué une y qué divide a la izquierda francesa? ¿Sus programas son incompatibles? «En la izquierda, nuestras convergencias son suficientes para permitirnos gobernar juntos cinco años», considera Christiane Taubira, exministra de Justicia del socialista François Hollande y figura emblemática de la izquierda francesa, en un reciente artículo de opinión en 'Le Monde'.

Coincidencias y diferencias

La exministra considera que estos partidos se encuentran «unidos por un destino colectivo que transciende las vicisitudes personales». Taubira, con una intención de voto del 3% según algunos sondeos, está convencida de que puede ser la candidata que logre la unidad de la izquierda. A mediados de enero, anunciará si finalmente se presenta a los comicios. Si lo hace, esto podría dividir aún más a la izquierda y quitar votos a sus contrincantes.

Los candidatos coinciden en sus programas en algunos puntos: defienden el aumento del salario mínimo (1.258 euros netos actualmente en Francia), prometen invertir más en los hospitales y en la escuela pública, se oponen a la reforma de las pensiones y se muestran favorables a la creación de un impuesto climático sobre las grandes fortunas.

Taubira reconoce que, pese a que existen también convergencias en sus programas, los partidos de izquierda tienen tendencia a «inventar rencillas insuperables» entre ellos. Por ejemplo, una de las cuestiones que divide a este sector es la relación de Francia con la Unión Europea. Frente a Hidalgo y Jadot, que son europeístas, al igual que el presidente Macron, Mélenchon defiende la salida de los tratados europeos.

Asimismo, existen diferencias entre los candidatos en el debate sobre las fuentes de energía: unos son partidarios de abandonar la vía de las centrales nucleares y otros consideran que es preciso mantener una mezcla energética con renovables. Y tampoco se ponen de acuerdo sobre la edad de jubilación.

Si este domingo se celebrase la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, Emmanuel Macron obtendría el 25,5% de los votos; la ultraderechista Marine Le Pen, el 17%; la conservadora Valérie Pécresse, el 16%; el candidato de extrema derecha Éric Zemmour, el 12%; Mélenchon, el 9%; Jadot, el 8% e Hidalgo, el 4.5%, según el último sondeo de Ipsos. Macron y Le Pen se clasificarían para la segunda vuelta al ser los dos candidatos más votados.