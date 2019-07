El Sinn Féin pide un referéndum de unificación irlandesa si hay un 'brexit' salvaje La presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, durante una concentracion en Stormont House, Belfast. / AFP Reclama a Johnson que no se convierta en el «recadero» de los unionistas, de cuyos voto depende para gobernar EFE Miércoles, 31 julio 2019, 15:18

El primer ministro británico, Boris Johnson, deberá convocar un referéndum sobre la reunificación de las dos Irlandas si el Reino Unido abandona la Unión Europea (UE) sin un acuerdo, advirtió este miércoles el partido nacionalista irlandés Sinn Féin. Su presidenta, Mary Lou McDonald, planteó esa demanda después de reunirse en Belfast con el nuevo «premier» conservador, quien inició hoy una visita oficial a Irlanda del Norte para exponer su plan del 'brexit'.

Johnson también mantendrá durante la jornada encuentros con los principales partidos de la región para tratar este divorcio y la parálisis que afecta al Gobierno norirlandés de poder compartido entre protestantes y católicos, que está suspendido desde enero de 2017. El jefe del Ejecutivo británico ya se reunió el martes por la noche de manera privada con el Partido Democrático Unionista (DUP), mayoritario entre la comunidad protestante y partidario de un 'brexit' duro, lo que cuestiona su «imparcialidad» como mediador en la crisis política norirlandesa, lamentó hoy McDonald.

La líder del Sinn Féin, la principal fuerza entre los católicos de la provincia, pidió a Johnson que no se convierta en el «recadero» del DUP, cuyos diez diputados en el Parlamento de Londres le permiten gobernar en minoría. Esos parlamentarios, junto al ala dura del Partido Conservador, recordó hoy McDonald, votaron, hasta en tres ocasiones, en contra del acuerdo de salida que la ex primera ministra Theresa May pactó con Bruselas el pasado diciembre, un rechazo que le costó el cargo en el Gobierno y en el liderazgo de los «tories».

Unionistas y euroescépticos quieren eliminar de ese acuerdo la controvertida salvaguarda fronteriza irlandesa, diseñada para evitar el restablecimiento de una barrera física entre las dos Irlandas tras el 'brexit', clave para sus economías y el proceso de paz.

Aunque el Gobierno de Dublín y Bruselas han reiterado que la cláusula irlandesa es «intocable», Johnson se ha comprometido a suprimirla y, si no lo consigue, ha advertido de que sacará a su país del bloque comunitario en la fecha prevista del próximo 31 de octubre, con o sin un acuerdo. «Su curso de acción parece que está encaminado hacia un 'brexit' desordenado y salvaje. Le hemos dicho que eso sería catastrófico para la economía irlandesa, para nuestros medios de vida, para nuestra sociedad, nuestra política y nuestros acuerdos de paz», subrayó McDonald.

En ese contexto de divorcio a la bravas, dijo, sería «impensable» que Johnson «no incluyese en sus planes» de contingencia la convocatoria de un referéndum sobre la reunificación irlandesa, tal y como permite el acuerdo de paz del Viernes Santo, el texto que puso fin en 1998 al conflicto armado en la isla.