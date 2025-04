Sarkozy guarda silencio ante las preguntas del tribunal

beatriz juez Corresponsal en París Martes, 2 de noviembre 2021, 18:25 | Actualizado 18:34h. Comenta Compartir

El expresidente francés Nicolas Sarkozy se negó este martes a responder a las preguntas del tribunal que juzga el llamado «caso de los sondeos del Elíseo» alegando que está protegido por la inmunidad presidencial. El exmandatario galo consideró que su citación judicial era «inconstitucional» y sobre todo «totalmente desproporcionada».

«Hay un principio esencial de las democracias que se llama separación de poderes. Y, como presidente la República, no tengo que rendir cuentas de la organización de mi gabinete o de la forma en la que he ejercido mi mandato», dijo Sarkozy en una declaración preliminar antes de guardar silencio. El político conservador dijo que si respondía a las preguntas del tribunal «la separación de poderes no existiría».

Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012, se había negado a participar como testigo en este juicio. Pero el tribunal le obligó a acudir a la cita judicial al considerar que «su testimonio era necesario para la manifestación de la verdad». En caso de no presentarse, el juez dijo que el expresidente sería llevado al tribunal por la fuerza.

Al final no fue necesario llamar a la policía para llevarlo al tribunal. Acudió él a regañadientes. «Considerar hacerme comparecer por la fuerza pública es perfectamente inconstitucional», se quejó Sarkozy. Esta ha sido la primera vez que la justicia francesa obliga a un exjefe de Estado galo a declarar como testigo por presuntos delitos ocurridos durante su presidencia.

Cinco estrechos colaboradores de Sarkozy son juzgados desde hace dos semanas en un tribunal de París. Entre los acusados destacan Claude Guéant, exsecretario general del Elíseo; Emmanuel Mignon, su jefa de gabinete; y Patrick Buisson, su ideólogo de cabecera. Están acusados de favoritismo y malversación de fondos públicos por haber presuntamente otorgado contratos a dedo para la realización de sondeos de opinión o haberse beneficiado económicamente de ello.

Cuando Sarkozy era presidente, el Palacio del Elíseo encargó 300 sondeos de opinión entre 2007 y 2012. Algunos contratos, por valor de 7,5 millones de euros, fueron presuntamente otorgados sin hacer concurso y pagados con dinero de los contribuyentes.

Sarkozy, que sigue siendo a pesar de sus problemas con la justicia un referente en la derecha francesa y europea, ya fue condenado en marzo a un año de prisión firme por corrupción y tráfico de influencias en el caso de las escuchas o caso Bismuth. Y en septiembre, fue condenado a un año de prisión firme por financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012. El exjefe de Estado ha recurrido las dos sentencias, aunque todavía no hay fecha para los nuevos juicios.

Sarkozy también está imputado en otro caso por la presunta financiación libia de su campaña electoral con la que ganó las elecciones presidenciales de 2007.