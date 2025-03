La renuncia de Foster aboca a posibles elecciones en Irlanda del Norte

Iñigo Gurruchaga Londres Lunes, 14 de junio 2021 | Actualizado 16/06/2021 08:54h. Comenta Compartir

La ministra principal de Irlanda del Norte, Arlene Foster, ha renunciado a su posición en un discurso de despedida en la Asamblea de Belfast. Su dimisión abre un periodo de siete días en el que los dos grandes partidos, el Democrático Unionista(DUP) y el Sinn Féin, tienen que nominar a sus candidatos para reconstruir la jefatura compartida del Ejecutivo autonómico.

El Sinn Féin ha advertido de que no confirmará a Michelle O'Neill como viceprimera ministra, si el DUP no se compromete a introducir en la Asamblea una ley que regule la protección y el uso de la lengua gaélica irlandesa. El nuevo líder del mayor partido unionista, Edwin de Poots, más radical que Foster, ha afirmado que su partido cumplirá los acuerdos sobre esa ley, pero que su aprobación no es urgente.

Si pasa el plazo de siete días sin nominaciones, el Gobierno de Londres convocará elecciones anticipadas. Los sondeos dan Sinn Féin como partido más votado. Ocuparía la posición de mayor liderazgo por primera vez en la historia de Irlanda del Norte. Foster abandona el Parlamento y también el DUP, que queda ahora en manos de Poots y de su candidato a la posición de ministro principal, Paul Givan.