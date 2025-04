Dos detenidos por matar a dos policías en un control en Alemania Ambos murieron de disparos en la cabeza y la ministra federal de Interior habla de «ejecución», aunque no están claros los motivos de este crimen

Juan carlos barrena Corresponsal en Berlín Lunes, 31 de enero 2022, 11:07 | Actualizado 21:10h.

Dos personas han sido detenidas en Alemania como sospechosas de la muerte a tiros de dos policías, una agente de 24 años y su compañero de patrulla de 29, esta madrugada en el distrito de Kusel, en el estado federado occidental de Renania Palatinado, cuando al parecer se disponían a realizar un control rutinario de tráfico. Uno de los detenidos, cuya busca y captura se había anunciado públicamente, se entregó a la policía tras gestiones de su abogada, mientras el segundo fue capturado durante el registro de su vivienda. Los dos agentes fallecieron sobre las 4,20 horas de este lunes en una carretera comarcal a medio camino entre las pequeñas localidades de Ulmet y Maywellerhof en circunstancias aún por aclarar cuando se encontraban de patrulla nocturna, informó la central de policía en Kaiserslautern. La pareja de uniformados tuvo tiempo de comunicar por radio que eran tiroteados por desconocidos. «Nos disparan», fueron sus últimas palabras antes de que se cortara la comunicación.

El sospechoso del crimen que se entregó voluntariamente había sido identificado poco antes como Andreas Johannes Schmitt, de 38 años de edad y dueño de una carnicería de caza y una panadería en la localidad de Neunkirchen a 50 kilómetros del lugar del crimen. El segundo hombre, de 32 años y cuya identidad no ha sido facilitada, fue capturado sin ofrecer resistencia de manera casi inmediata en la misma vivienda donde se encontraba el primero. Durante el posterior registro fueron encontradas varias armas en la misma. Uno de los hombres fue trasladado esposado vestido con un mandil de carnicero. La rápida identificación y detención del principal sospechoso, que cuenta con antecedentes policiales, fue posible al parecer porque había dejado su documentación olvidada en el lugar de los hechos.

Los investigadores no descartan que haya más personas implicadas en el crimen. Bild Online subraya que los dos agentes murieron de sendos disparos en la cabeza. Los chalecos antibala que llevaban puestos no les sirvieron de protección. La más joven de los dos no tuvo además al parecer oportunidad alguna de defenderse. Su pistola fue encontrada enfundada y sin manipular. El otro agente, sin embargo, vació completamente el cargador de su arma reglamentaria en el tiroteo, aunque cayó abatido de un disparo en la nuca. «Con independencia de cuál sea el motivo del crimen, lo sucedido recuerda a una ejecución y muestra que los y las policías arriesgan a diario sus vidas por nuestra seguridad», dijo la ministra federal del Interior, Nancy Faeser.

Ampliar Andreas Johannes Schmitt, sospechoso del crimen. Policía

Cuando llegaron refuerzos al lugar era demasiado tarde. Las patrullas que acudieron en su auxilio encontraron a la mujer muerta, mientras su compañero fallecía poco más tarde. «Los colegas anunciaron por radio que iban a controlar un vehículo. Poco después se produjeron los disparos. Los agentes que acudieron se encontraron al llegar a la agente muerta y su compañero gravemente herido, aunque falleció poco después», señaló un portavoz de la policía. Los responsables de la investigación carecen de datos sobre el vehículo que iban a controla. Al parecer en una comunicación anterior los agentes muertos informaron a su central de que en el maletero del vehículo sospechoso habían encontrado una pieza de caza y querían controlar más su interior y a sus ocupantes. No se descarta que fueran cazadores furtivos sorprendidos casualmente.

La agresión se produjo en campo abierto y lejos de edificaciones habitadas. No existen al parecer testigos de los hechos. Cientos de agentes de los estados de Renania-Palatinado y el Sarre, así como miembros de la policía militar, se sumaron a la operación de búsqueda del vehículo que iba a ser controlado y sus ocupantes, apoyados por perros de rastreo y helicópteros. Mientras los investigadores controlaron posibles huellas y pistas en el lugar de los hechos. Las autoridades habían pedido a los habitantes del distrito de Kusel que se abstuvieran de recoger autoestopistas desconocidos y advertido de que las personas buscadas iban armadas..

El Sindicato de Policía alemán (GdP) señaló que la agente muerta cursaba aún estudios en la Academia Superior de Policía de Hahn en el Palatinado y había comenzado sus prácticas. «Estamos viviendo la mayor pesadilla de cualquier policía», dijo un portavoz del GdP. Su presidente, Reiner Wendt, destacó que la mayoría de los ataques contra agentes del orden no tienen lugar en atentados terroristas, en manifestaciones o encuentros de fútbol con violencia, sino en el 80% de los casos durante patrullas rutinarias y en circunstancias anodinas. Tanto la primera ministra del estado federado de Renania Palatinado, la socialdemócrata Malu Dreyer, como su ministro de Interior, Roger Lewentz, se mostraron «profundamente conmocionados» por lo sucedido. «Nuestros pensamientos están con sus allegados y sus colegas de la policía. Este suceso es terrible. Nos conmueve profundamente que dos jóvenes personas hayan perdido su vida de servicio», señaló Dreyer.

