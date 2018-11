Más partidarios de abandonar el 'brexit' que del acuerdo de May Protestas contra el acuerdo sobre el Brexit. / AFP Si el acuerdo es derrotado en el Parlamento, por 51%-28% gana la opción de convocar una segunda consulta IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres (Reino Unido) Viernes, 16 noviembre 2018, 21:56

El acuerdo entre Londres y Bruselas presentado el miércoles no gusta a los británicos, que quisieran algo mejor aunque no creen que otro líder político podría lograrlo. Creen que May tiene que dimitir si pierde el voto en el Parlamento. Y hay un aumento notable de los partidarios de una segunda consulta, que, como la opción de la permanencia en la Unión Europea (UE), tendrían ahora mayoría.

Matt Singh, experto en sondeos, advierte en su análisis para 'Capx.co' de los que se han publicado en las últimas horas, que hay que tratar con precaución las encuestas que se realizan sobre un asunto que recibe una intensa cobertura en los medios, pero llega a la conclusión de que emerge un rechazo amplio a la relación con la UE descrita en el borrador de acuerdo.

En tres sondeos publicados por YouGov, el apoyo ronda el 20% de los consultados. En el realizado para el diario 'The Times', si se suma el 10% de los que creen que es un buen acuerdo al 28% de los que creen que es el mejor que se podía lograr, un 38% estaría quizás tentando por un voto pragmático. Hay en los sondeos pocentajes altos de indecisos.

Tendencias

Según la firma Hanbury, un 52% que cree que la permanencia en la unión aduanera es aceptable para evitar una frontera más fuerte en Irlanda, pero el 56% rechaza «dar a la UE algún control sobre leyes y regulaciones». El mayor factor en favor del plan de May es el gran rechazo a la marcha sin acuerdo. Hasta el 60% de los encuestados lo prefieren a una salida abrupta.

Si el acuerdo, ya no en fase de borrador sino aprobado por el Consejo Europeo, es derrotado en el Parlamento, por 51%-28% gana la opción de convocar una segunda consulta. El 55% apoya un referéndum con tres opciones (este acuerdo, marcha sin acuerdo o permanencia), en una encuesta de Sky Data. El 52% cree que May tiene que dimitir si pierde el voto en los Comunes.

La tendencia creciente en la preferencia por permanecer en la UE se confirma. Según YouGov, ganaría 54%-46% si se votase ahora y 56%-44% tras el rechazo del acuerdo por el Parlamento. Sky Data pregunta sobre las tres opciones- que podría arrojar un resultado que no representa a la mayoría, según la paradoja matemática de Condorcet- con este resultado: 14% por este acuerdo, 32% por el no acuerdo y 54% por abandonar el 'brexit'.