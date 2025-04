Portugal, abocado a las elecciones al perder Costa el apoyo de sus socios

anje ribera Miércoles, 27 de octubre 2021, 19:48 | Actualizado 21:12h. Comenta Compartir

Los llamamientos in extremis del ministro de Economía, Mário José Gomes, y del propio primer ministro, António Costa, se perdieron en la inmensidad de la Asamblea Republicana de Portugal y finalmente la cámara tumbó el proyecto de Presupuestos confeccionado por el Gobierno. El Partido Comunista, el Bloque de Izquierda y Los Verdes, socios del Partido Socialista en la coalición que dirige el país desde hace seis años, no dieron su brazo a torcer. Tampoco lo hizo Costa y el desencuentro se quedó sin una vía de escape. La pelota está ahora en el tejado del presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que tras realizar los oportunos actos de reconciliación y de recibir a todas las fuerzas políticas del país, deberá convocar nuevas elecciones. No tendrán lugar, debido a los requisitos constitucionales, antes del próximo mes de enero.

El intercambio de 'pedradas' sobre el salario mínimo, nuevas reglas en los derechos de los trabajadores, en la economía de conciertos y el teletrabajo, los aumentos del impuesto sobre la renta, el gasto público en salud y los derechos de pensión volaron desde las correspondiente 'barricadas' durante la segunda sesión del debate presupuestario. El clima se contaminó aún más y todos llegaron al momento de la votación cargados de hiel.

La culpa la tenía el rival. De eso estaban convencidos cada uno de los bandos. Los socios de Costa le culparon de falta de respuestas a los problemas del país y este les responsabilizó de no estar a la altura en un momento tan importante para Portugal. El marcador electrónico del hemiciclo reflejó finalmente el resultado final del duelo: 112 votos en contra (PD, BE, PC, PE, Chega e IL), 108 a favor (PS) y las abstenciones de PAN (tres) y de los diputados no inscritos (dos).

LAS FRASES: António Costa - Primer ministro (PS). «Hice todo lo que estaba en mi mano para presentar una propuesta coherente con la visión estratégica de Portugal»

Catarina Martins - Bloque de izquierda (BE). «Si no cumplieron las promesas de años pasados, porque tenemos que esperar que lo hagan ahora»

Costa aseguró tener la «conciencia tranquila» porque el Gobierno «hizo todo lo posible para presentar una buena propuesta de Presupuestos, coherente con la visión estratégica de Portugal». «Hice todo lo que estaba en mi mano», dijo. Por su parte, Catarina Martins, del Bloque de Izquierda, criticó que «las promesas que en años anteriores no se cumplieron se repiten para 2022». «Si no las ejecutaron antes, porque tenemos que esperar que lo hagan ahora», argumentó.

El final de la 'geringona'

El líder del Partido Comunista, Jerónimo de Sousa, justificó su voto asegurando que «el aumento de los salarios es una emergencia nacional» y recordó además las peticiones de su formación en materia de pensiones, el sistema nacional de salud y la protección de la negociación colectiva. Desde la oposición, el presidente del Partido Social Demócrata, Rui Río, aseguró que «la 'geringonça' -como se conocía popularmente a la coalición de izquierdas- ya no tiene pies para caminar» y que «los seis Presupuestos que se aprobaron durante su mandato han colocado a Portugal a la cola de Europa».

Costa ha medido mal sus fuerzas y cierra la legislatura con una derrota. Confiaba en su 'magia negra' y en los tres diputados del Partido Social Demócrata de Madeira, que ya en otras ocasiones habían votado en contra de lo estipulado por la dirección de Lisboa. De hecho, esta vez también se habían mostrado dispuestos a escuchar ofertas de concesiones para la región autónoma, pero finalmente no llegaron ni siquiera a hablar con los socialistas.

UNA POLÍTICA CONVULSA: Seis años. Costa llegó a la cabeza del Gobierno en 2015 tras aliarse con partidos de izquierda. Pero la coalición se ha debilitado de forma paulatina tras las elecciones de 2019.

Los Presupuestos de 2020 ya se aprobaron con un margen muy pequeño, gracias al apoyo de un partido animalista minoritario y la abstención de la coalición comunista-verde.

Negros precedentes. De los 21 gobiernos posteriores a la revolución del 25 de abril solo 6 lograron completar su mandato.

De cualquier manera, la moral de Costa sigue intacta y garantiza su continuidad. Será, manifestó, el candidato socialista en los próximo comicios. Las recientes encuestas sugieren que volvería a ganar, pero nuevamente no alcanzaría la mayoría parlamentaria y debería repetir la fórmula de una coalición.

Sus socios potenciales siguen siendo los mismos que este miércoles le dieron la espalda y que, aunque parece que reducirán su representación, pedirían la cabeza del primer ministro y le invitarían a aceptar el puesto en un organismo internacional para el que repetidamente ha sido nominado. De todo ello podría beneficiarse el Partido Socialdemócrata, de centroderecha, la principal formación opositora, que observa agazapada la lucha fratricida en el seno de la izquierda. No obstante, hasta ahora no ha sabido capitalizar la difícil situación del Ejecutivo tripartito.