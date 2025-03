Críticas al ministro de Educación francés por presentar el protocolo covid desde Ibiza

beatriz juez París Martes, 18 de enero 2022, 18:29 Comenta Compartir

Varios políticos de la oposición pidieron este martes la dimisión del ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer, después de que el diario 'online' 'Mediapart' revelara que cuando anunció el controvertido protocolo anticovid para los colegios tras la vuelta de la Navidad se encontraba de vacaciones en Ibiza.

Blanquer no hizo públicas las nuevas reglas mediante una rueda de prensa, como suele ser habitual, sino en una entrevista con el diario 'Le Parisien' realizada el pasado día 1 por teléfono. Los periodistas ignoraban que el ministro estaba en esos momentos pasando unos días de descanso en España. La información fue publicada el día 2 por la tarde en la web del periódico, pocas horas antes de la vuelta a los colegios.

La forma de comunicar el nuevo protocolo sanitario había sido ya muy criticada la semana pasada por los sindicatos de profesores y algunas asociaciones de padres. El principal motivos es que se hizo con poco tiempo de antelación para que los centros pudieran prepararse antes del regreso de los alumnos.

Las centrales convocaron la semana pasada una huelga en colegios e institutos para protestar por la mala gestión de la crisis sanitaria y el caos provocado por los continuos cambios de protocolo. En ocho días, hubo tres criterios distintos para hacer frente a la ola de contagios por la variante ómicron.

A menos de cien días de las elecciones presidenciales, la oposición aprovechó la polémica para criticar al Gobierno. «En vez de preparar con los profesores y padres una vuelta al cole con covid, el ministro organiza un golpe mediático con los pies en la arena. Este nivel de desprecio y de irresponsabilidad es inaceptable», opinó el candidato ecologista Yannick Jadot, quien exigió la dimisión de Blanquer.

El ministro se justifica

«El simbolismo lo lamento», dijo este martes el titular de Educación, quien reconoció que quizá debería haber elegido otro destino para sus vacaciones y no Ibiza, imagen de fiesta para muchos franceses. «¿Tengo derecho de tomar unos días de vacaciones? ¿Hubo reuniones o trabajos durante ese periodo a los que no acudí debido a eso? No. ¿Mis decisiones hubieran sido diferentes si hubiera estado en otro lugar? Tampoco», añadió durante la sesión de preguntas al Gobierno en la Asamblea Nacional.

«Su falta política no es haberse ido de vacaciones, sino no haber hecho sus deberes de vacaciones presentando, más pronto y de forma concertada, el protocolo sanitario», le reprochó la diputada conservadora Virginie Duby-Muller.

Mientras, los sindicatos de profesores han convocado para mañana otra huelga, insatisfechos con las medidas anunciadas la semana pasada por el Gobierno: cinco millones de mascarillas FFP2 para los profesores, más captadores de CO2 en las aulas y el contrato de 8.000 personas de refuerzo en los centros.