Merkel y los estados federados pactan vacunar obligatoriamente al personal sanitario Acuerdan restricciones que conllevan la marginación social de los no vacunados

Juan Carlos Barrena Corresponsal en Berlín Jueves, 18 de noviembre 2021, 19:22 Comenta Compartir

La canciller federal en funciones, Angela Merkel, y los primeros ministros de los 16 estados federados alemanes acordaron este jueves introducir la vacunación obligatoria contra el coronavirus para todo el personal que trabaje en clínicas y hospitales, residencias de ancianos y centros para enfermos crónicos, así como en el transporte y la atención domiciliaria de enfermos y mayores. «Los estados federados solicitan al gobierno federal que aplique esta decisión lo antes posible», señala el acuerdo alcanzado durante la reunión virtual de los más altos representantes de los ejecutivos nacional y regionales cuando Alemania registra las cifras de contagios más elevadas desde el comienzo de la pandemia, con más de 65.000 infecciones en las últimas 24 horas.

«La situación es muy dramática y lo importante ahora es actuar rápida y consecuentemente, con mejores controles. Luego podremos observar si logramos detener la dinámica o por lo menos controlarla», dijo Merkel en una comparecencia ante los medios. La situación de Alemania «sería mejor si el agujero de los no vacunados no fuera tan grande», declaró la canciller al reconocer que este país tiene una de las tasas de inmunización más bajas de Europa occidental con menos del 70% de la población inmunizada completamente. Por su parte, el titular de Finanzas en funciones y probablemente el próximo canciller federal, Olaf Scholz, hizo un nuevo llamamiento a la vacunación de los más reticentes y destacó que lo importante ahora «es mostrar unidad» entre el gobierno federal y los ejecutivos regionales.

Los asistentes a la cita establecieron además prohibir la entrada a los no vacunados a locales gastronómicos y de ocio, comercios que no vendan artículos de primera necesidad y a todo tipo de eventos culturales y deportivos. Tampoco podrán acceder a hoteles, peluquerías y todo tipo de servicios con contacto físico. La medida se hará efectiva en aquellas regiones donde la tasa de hospitalización por la epidemia de coronavirus supere las tres personas por cada 100.000 habitantes en una semana. La media nacional es actualmente de 5,5 pacientes hospitalizados. Si la tasa supera los seis pacientes, a los vacunados y sanados se les exigirá suplementariamente un test para entrar en los locales vetados a los no inmunizados. Los asistentes a la reunión acordaron además que estas restricciones se «controlen de manera más consecuente e intensiva que hasta ahora» y «sancionar decididamente» a quienes las violen.

Los jefes de los ejecutivos federal y federales acordaron igualmente acelerar de nuevo la campaña de vacunación con dosis de refresco por parte de los médicos de empresa y familia, así como la reactivación de los centros de vacunación, también para inmunizar a quienes lo rechazaban hasta ahora. El Ejército Federal tiene disponibles 12.500 sanitarios para colaborar en la operación. Además se abonará una nueva prima a todo el personal sanitario y de atención a ancianos y enfermos crónicos, cuya cuantía queda por establecer y a las empresas especialmente afectadas por la pandemia se les prorroga hasta el 31 de marzo de 2022 las ayudas pública que inicialmente iban a dejar de abonarse al acabar el año.

Una buena parte de los acuerdos alcanzados por Merkel y los primeros ministros quedan reflejados en la reforma de la llamada Ley de Protección ante las Infecciones para facilitar el dictado de medidas contra el coronavirus, que en la mañana había aprobado el pleno del Bundestag, el parlamento federal, por amplia mayoría. La aprobación del nuevo catálogo de actuaciones trae consigo el fin de la situación de alarma nacional, que vence el próximo 24 de noviembre. La iniciativa legislativa partió de los tres partidos que negocian la nueva coalición de gobierno en Berlín –socialdemócratas (SPD), verdes y liberales (FDP)- y fue rechazada por cristianodemócratas y socialcristianos bávaros (CDU/CSU), que amenazan con bloquearla en el Bundesrat, la cámara alta o de los Länder. El nuevo catálogo contiene medidas muy similares a las que se han aplicado hasta ahora, pero concede más competencias a los estados federados y excluye restricciones y cierres a nivel nacional.

Entre las nuevas normas para situaciones de epidemia figura la obligación de acudir al puesto de trabajo con un certificado de vacunación o de haber sanado, pero también la opción de ser sometido diariamente a test para detectar un posible contagio para quienes no desean inmunizarse. El teletrabajo es expresamente citado como una opción que deben priorizar las empresas, obligadas también a controlar si sus empleados acuden vacunados a trabajar so pena de multa. Los trabajadores que se nieguen a cumplir la normativa pueden ser suspendidos de empleo y suelo e incluso despedidos. En residencias de ancianos y enfermos crónicos serán obligatorios los test diarios para el personal y las visitas. También en los transportes públicos rigen las mismas normas en caso de brotes epidémicos.

Sin embargo, con la aprobación de la nueva ley son los estados federados los que deciden sobre las restricciones de contactos y el cierre total o parcial de comercios y locales gastronómicos, así como sobre la suspensión de eventos. Colegios y guarderías permanecerán abiertos en líneas generales y solo cerrarán en casos aislados cuando haya contagios elevados. Oficios religiosos y manifestaciones no se podrán prohibir de manera general. Nuevo en el catálogo es el establecimiento de penas para quienes falsifiquen o hagan uso de certificados falsos de vacunación. Los primeros podrán ser castigados a hasta dos años de cárcel y los segundos a penas de hasta un año de prisión.