Le Pen se acerca a Orban para buscar amparo internacional

Escolta policial y alfombra roja para la candidata ultraderechista Marine Le Pen en su visita a Budapest, donde se reunió este martes con el primer ministro húngaro, el también ultraconservador y nacionalista Viktor Orban. A seis meses de las elecciones presidenciales, el país centroeuropeo parece haberse convertido en lugar de peregrinación para los políticos de la extrema derecha francesa.

Le Pen quería buscar amparo en la escena internacional y distinguirse así de su potencial contrincante en el espectro ultra, Éric Zemmour. Aunque el polemista y ensayista todavía no ha anunciado oficialmente su candidatura, sube como la espuma en los sondeos de intención de voto y amenaza el pase de Le Pen a la segunda vuelta. Solo las dos listas más votadas se clasifican.

Zemmour se reunió hace un mes en privado con Orban en Budapest, pero el primer ministro húngaro no le recibió con los mismos honores que a Le Pen. No hubo foto oficial de su encuentro. En cambio, Orban y la presidenta de Reagrupación Nacional (RN) comieron este martes juntos y ofrecieron una rueda de prensa conjunta, junto a las banderas de ambos países como si Le Pen fuera ya jefa de Estado. Un detalle: no hubo banderas europeas en el encuentro.

«Viktor Orban ha llevado con valentía el combate por la libertad del pueblo húngaro y de los pueblos europeos», opinó Le Pen. «Me comprometo delante de él, si soy elegida presidenta de la República el próximo 24 de abril, a prestarle el apoyo de Francia y de su pueblo para reorientar a una Unión Europea cuya brutalidad ideológica atenta a la idea misma de soberanía», añadió la líder de extrema derecha gala.

Le Pen aplaudió la valentía de Orban a la hora preservar a Hungría de las olas migratorias que «quiere organizar la UE». «Amigos húngaros, les digo: manténganse firmes. En un momento en el que la Unión se prepara para usurpar la competencia en materia migratoria con el Pacto sobre Migración y Asilo, para perpetrar casi un golpe de Estado jurídico, jamás la unidad de las energías nacionales no habrá sido tan necesaria», opinó la candidata.

El buen recibimiento de Marine Le Pen en Hungría contrasta con su fracasada visita en enero de 2017 a la Trump Tower en Nueva York. La candidata al Palacio del Elíseo no logró reunirse con el entonces presidente electo, Donald Trump, ni con nadie de su equipo, como ella deseaba.

