La Iglesia francesa venderá bienes para indemnizar a víctimas de la pederastia

«No eran creídos ni se les escuchaba»

El informe de la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia (Ciase, por sus siglas en francés) se publicó el 5 de octubre, después de casi tres años de investigación. La Ciase recibió el encargo de la propia Conferencia Episcopal y de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Francia (Corref), tras una serie de escándalos sexuales. Uno de los casos más conocidos fue el del cura Bernard Preynat, condenado en 2020 a cinco años de prisión por abusos de decenas de menores durante más de treinta años.

El 'caso Preynat' salpicó a Philippe Barbarin, entonces arzobispo de Lyon, condenado en primera instancia y absuelto en apelación, por no haber denunciado ante la Justicia la actuación de este sacerdote de su diócesis.

El informe, de 485 páginas y otras 2.500 de anexos, revela que el 80% de las víctimas eran niños y la mayoría de ellos tenían entre 10 a 13 años. Gran parte (56%) se produjeron en los años 50 y 60. Se redujeron entre las décadas de los 70 y 90 (22%) y después se estabilizaron (22%).

Los investigadores incluyeron 45 recomendaciones para mejorar la situación y actuar con justicia hacia las víctimas. Abogaban en el documento por indemnizar a las víctimas. «Hay que reparar, en la medida de lo posible, el mal que se ha hecho. Esto implica un mínimo de reconocimiento», señaló Jean-Marc Sauvé, presidente de la comisión, cuando se presentó el trabajo. Para Sauvé, «la cuestión de la indemnización no es un donativo, sino un deber». También se consideró necesario que la Iglesia reforme algunas de sus prácticas, como la formación de los sacerdotes y el secreto de confesión.

Aunque Ciase ha constatado un cambio en cuanto a la atención de las víctimas, que «hasta principios de este siglo no eran creídas ni les escuchaban», el análisis concluía que «la Iglesia no supo ver, no supo escuchar, no supo captar las señales débiles emitidas por las víctimas» y tampoco hizo nada por «tomar las medidas necesarias» para evitarlo y ayudarles. «La Iglesia puede y debe hacer todo lo que sea necesario para restablecer lo que ha dañado y reconstruir lo que se ha roto», dice el documento.