Dinamarca, primer país europeo en dar carpetazo a la pandemia

diana martínez Martes, 1 de febrero 2022, 00:21 Comenta Compartir

El coronavirus es historia. Eso es lo que querría escuchar la sociedad tras dos años de continuos confinamientos y restricciones que han puesto patas arriba nuestro día a día. Y es, precisamente, la premisa con la que vivirá a partir de este martes la población de Dinamarca, cuyo Gobierno da carpetazo a la pandemia y levanta las medidas sanitarias de seguridad con el fin de retornar a la época precovid. En palabras de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, «decimos adiós a las restricciones y damos la bienvenida a la vida como la conocíamos antes del coronavirus».

El fin de la epidemia en el país nórdico, el primero en Europa en dar este paso, es una noticia «increíblemente buena», celebró Frederiksen. «Es hora de dejar atrás la pandemia y seguir adelante. Esto marca la transición a una nueva era para todos nosotros porque Dinamarca volverá a ser una sociedad abierta». A partir de hoy los daneses no están obligados a utilizar mascarilla en espacios públicos, a menos que así lo requieran los establecimientos comerciales, hosteleros o de servicios. También se levantan las restricciones de aforo y horario.

¿Cuál es el principal motivo para poner punto y final a la epidemia? El plan de inmunización. «Las vacunas han resultado ser lo que pensábamos, una súper arma que ha dado una fuerte protección contra el virus. Por eso, el Ejecutivo ha decidido que el covid ya no debe considerarse una amenaza para la sociedad», explicó la primera ministra. Por ello, agradeció el «desempeño de toda la sociedad», la cual «asumió la responsabilidad, se vacunó y se cuidó», mostrando «un sentido de comunidad» sin el que no se podría haber llegado «tan lejos y tan rápido» al fin de las medidas. En ese sentido, el 60% de los 5,8 millones de daneses han recibido una dosis de refuerzo, un mes antes del calendario previsto por las autoridades sanitarias. Y las personas más vulnerables ya pueden ponerse la cuarta vacuna. No obstante, Frederiksen matizó que la enfermedad todavía está presente.

LA CLAVE Durante cuatro semanas Los turistas que no hayan sido inoculados tendrán que someterse a un test y hacer cuarentena

De hecho, la decisión se dio, curiosamente, el mismo día en que las autoridades de Salud confirmaran el segundo mayor número de casos diarios desde el inicio de la epidemia tras alcanzar 46.747 positivos. Sin embargo, el Gobierno cree poder enfrentar la situación sin problema. En total, hasta el pasado martes se contabilizaron 1,4 millones de casos y más de 3.600 fallecidos a causa del virus. Quizá por ello las autoridades danesas mantendrán vigentes algunas restricciones durante cuatro semanas más, en especial para los turistas que no hayan sido vacunados, y según el país de origen. En estos casos, se deberá presentar una prueba negativa de covid y guardar un periodo de cuarentena.

Recomiendan aislarse

Cabe destacar que, aunque no sea obligatorio, en Dinamarca seguirá estando «recomendado» aislarse durante cuatro días en caso de dar positivo por covid, de acuerdo a la Agencia Nacional de Salud. La tasa de infección es alta, «pero nuestra evaluación actual es que la epidemia alcanzará pronto su pico», indicó el ministro de Salud, Magnus Heunicke.

Aunque sea el primer país europeo en dar carpetazo a la pandemia, otras zonas de Asia como China, Australia o Nueva Zelanda ya se adelantaron y anunciaron el fin de sus medidas de seguridad para darse de bruces con la realidad tiempo después. La expansión de la variante ómicron y el registro de nuevos brotes obligaron a los gobiernos a imponer restricciones de nuevo para que la situación no fuera a más.