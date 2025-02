Cadena perpetua por atropellar a casi 90 personas en un desfile de carnaval en Alemania

Juan Carlos Barrena Berlín Jueves, 16 de diciembre 2021, 12:17 Comenta Compartir

Un hombre de 31 años de edad fue condenado hoy en Alemania a cadena perpetua por el atropello intencionado de 89 personas que asistían el pasado año al tradicional desfile del lunes de carnaval en la localidad de Volkmarsen, al norte del céntrico estado federado de Hesse. Los jueces le consideraron culpable, entre otros cargos, de 89 intentos de asesinato y señalaron que puede considerarse un milagro que no hubiese fallecidos entre las víctimas. La Audiencia de Kassel estableció además la especial gravedad del caso y abrió la posibilidad de que se dicte custodia de seguridad para el condenado, que tras cumplir una condena mínima de 15 años de prisión podría permanecer en ese caso encarcelado de por vida al ser considerado un peligro para la sociedad. Maurice P. se lanzó intencionadamente con su automóvil, un Mercedes familiar, contra las personas que el 24 de febrero de 2020 se habían congregado en el centro de la pequeña ciudad para asistir al tradicional desfile de carnaval.

Al menos 89 personas resultaron atropelladas por el vehículo, 26 de ellas niños, que en muchos casos sufrieron lesiones graves. Otras personas sufrieron daños psicológicos. Los investigadores del caso hablan de al menos 150 víctimas en total. A lo largo del juicio no se consiguió desvelar los motivos que condujeron al acusado a cometer ese crimen. Maurice P. no hizo declaración alguna a lo largo del proceso y tampoco quiso hablar con su propio abogado. Los jueces de la Audiencia de Kassel se atuvieron por completo a la demanda presentada por la fiscalía general en Fráncfort del Meno contra el acusado. Su defensa había solicitado una pena menor con el argumento de que se trataba de un intento de asesinato durante el que no se había consumado muerte alguna.

«Actuó de manera planificada y premeditada», señaló el fiscal Tobias Wipplinger durante su intervención final, en la que recordó que el acusado había instalado una cámara en su vehículo para grabar el atropello múltiple. El condenado desvió su automóvil para acceder a la calle donde se celebraba el desfile de carnaval, cerrada al tráfico ordinario, y lanzarse a una velocidad de 50 a 60 kilómetros por hora contra la gente que presenciaba el espectáculo hasta que su vehículo se detuvo tras recorrer más de 40 metros. Un peritaje psiquiátrico reveló que Maurice P. sufre una grave alteración de la personalidad con tendencias, narcisistas, esquizofrénicas y paranoicas, aunque la doctora encargada del análisis destacó que no cumple los requisitos para ser internado en un sanatorio psiquiátrico de alta seguridad.

