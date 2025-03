Una agresión rusa a Ucrania implicará «graves consecuencias», advierte la UE

Rafael M. Mañueco Corresponsal en Moscú Martes, 4 de enero 2022, 20:58 | Actualizado 21:45h. Comenta Compartir

El Alto Representante de Política Exterior y Defensa de la Unión Europea, Josep Borrell, llegó este martes a Ucrania en visita de dos días para enviar un mensaje a Moscú de que los dirigentes ucranianos no están solos. Antes de reunirse en Kiev con las autoridades, Borrell tendrá oportunidad de observar este miércoles de primera mano la situación de tensión existente en la «línea de contacto» de Donbass, el límite que separa a las tropas ucranianas de los separatistas armados prorrusos de Donetsk y Lugansk.

Coincidiendo con su llegada a Ucrania, el jefe de la Diplomacia europea ha concedido una entrevista a la Agencia de Prensa Polaca (Polska Agencja Prasowa, PAP), en la que se alinea con la posición del presidente norteamericano, Joe Biden, al advertir que una eventual intervención militar de Rusia en suelo ucraniano «tendrá graves consecuencias». Según sus palabras, «Ucrania, como cualquier otro país del mundo, tiene el derecho y es libre de elegir a sus socios y sus alianzas políticas o de seguridad. Nadie decidirá cosas relacionadas con Ucrania sin Ucrania».

«Continuamos en estrecha coordinación y consultando con nuestros socios transatlánticos (…) ya que esta situación representa una amenaza para la estabilidad y la seguridad no solo de Ucrania sino de toda la región», expresó Borrell en sus réplicas. A este respecto manifestó que «Ucrania es uno de los vecinos más cercanos de la UE y su socio estratégico. Por lo tanto, la seguridad de Ucrania y la región no se puede discutir sin todos los actores importantes en la mesa de negociaciones, la Unión Europea no puede ser un espectador neutral en estas negociaciones si Rusia realmente quiere discutir la arquitectura de seguridad europea».

Moscú presentó el pasado 17 de diciembre las «garantías de seguridad» que exige a Occidente para reducir las tensiones con Ucrania, a la que no quieren ver integrada en la OTAN. Pero, según el Alto Representante europeo, «la soberanía y la integridad territorial de Ucrania deben ser respetadas y defendidas. Por eso voy allí ahora, en mi primera visita fuera de la UE en 2022» y la tercera desde que ocupa el cargo invitado por su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba.

Antes de iniciar el viaje, Borrell habló con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre la reunión de la Alianza y Rusia del próximo 12 de enero en Bruselas y la que mantendrán antes, el próximo viernes, de forma telemática los ministros de Exteriores del bloque atlántico para consensuar la postura ante Moscú.

Por otro lado, el jefe de la Diplomacia europea dijo que «la UE ha proporcionado a Ucrania una cantidad sin precedentes en ayudas por valor de 17.000 millones de euros a partir de 2014». Según sus palabras, Bruselas «está dispuesta a seguir entregando otros tipos de apoyo financiero, como, por ejemplo, el paquete de ayuda de 31 millones de euros ya aprobado para reforzar sus fuerzas armadas, en particular sus capacidades en ciberdefensa».