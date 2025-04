Baviera declara la «situación de catástrofe» por la epidemia de coronavirus

juan carlos barrena Corresponsal en Berlín Miércoles, 10 de noviembre 2021, 16:28 Comenta Compartir

El estado de Baviera ha declarado este miércoles la situación de catástrofe ante el fuerte incremento de las infecciones por coronavirus en esa región del sur de Alemania. El primer ministro de Baviera, Markus Söder, «ha ordenado el establecimiento de la situación de catástrofe ante el actual y preocupante estado de la pandemia de coronavirus a partir del 11 de noviembre de 2021», señala una nota difundida por su despacho. El dictado de esa medida posibilita una actuación coordinada y estructurada de todos los organismos, autoridades y oficinas que trabajan en situaciones catastróficas. Baviera ya estuvo sometida a esa situación excepcional entre el 9 de diciembre de 2020 y el 4 de junio de 2021. El aumento de las infecciones en la sureña región alemana es actualmente muy dinámico con récords diarios sucesivos en la tasa de incidencia. Además son ya 21 los municipios de la región que han saturado la ocupación de camas en sus unidades de cuidados intensivos.

«A la vez aumenta también la ocupación de las camas hospitalarias, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, con pacientes de Covid-19. En algunos hospitales ya no quedan capacidades o muy pocas», añade el comunicado oficial, en el que se subraya que esa situación hace necesario coordinar la distribución de los enfermos graves. «La pandemia de coronavirus alemana la vida y la salud de mucha gente en todo el estado de Baviera», destaca el mensaje. Poco antes Söder había reclamado de los partidos que negocian la formación de un nuevo gobierno alemán –socialdemócratas (SPD), verdes y liberales (FDP)- un plan de emergencia para afrontar el fuerte aumento de las infecciones en Alemania y el dictado de la obligación de vacunarse para los trabajadores de determinadas profesiones.

Entre tanto, la canciller federal en funciones, Angela Merkel, ha urgido a los primeros ministros de los 16 estados federados a reunirse lo antes posible para coordinarse y tomar medidas comunes ante la fuerte escalada de las infecciones. «El virus no tiene en cuenta desarrollo políticos o tiempos de transición», dijo Steffen Seibert, portavoz oficial de Merkel en nombre de la canciller. Al igual que Söder, Merkel considera que los gobiernos regionales deben acelerar la campaña para aplicar vacunaciones de refresco a los ya inmunizados y animar a vacunarse a quienes aún no lo han hecho. Más de un 30% de los ciudadanos de Alemania no han recibido aún el pinchazo para protegerse de la enfermedad, en su mayoría por motivos personales.

La situación es extremadamente preocupante, el coronavirus «ha retornado con toda su fuerza», dijo el primer ministro bávaro, quien comentó que existe «la amenaza de un invierno muy grave» y aseguró que lo que sucede actualmente en algunos estados federados como Baviera, Sajonia y Turingia, con un aumento exponencial de los contagios, «es el anuncio de lo que va a pasar en todo el país». Añadió que «de ahí el llamamiento al futuro gobierno federal para que endurezca de manera masiva el paquete de medidas que quiere aplicar próximamente» para afrontar la pandemia. «Las mascarillas, guardar distancia y las exigencias para acceder a determinados locales son buenos instrumentos, pero puede que no sean suficientes», dijo alarmado Söder.

«Necesitamos para el invierno un plan de emergencia que se pueda activar en caso de necesidad. Con las medidas actuales no vamos a poder romper las crecientes y exorbitantes oleadas. Al final el estado se mostraría impotente contra el coronavirus. Por eso la nueva coalición no puede abandonar al país y sus habitantes», dijo finalmente Söder. Lo cierto es que Alemania se encuentra en un momento de paréntesis político, con el gabinete de la canciller federal en funciones, Angela Merkel, a punto de abandonar sus responsabilidades y el futuro gobierno en fase de composición que ha dejado un cierto vacío de poder mientras la pandemia recobra fuerza de manera enérgica.

El Instituto Robert Koch (RKI), responsable de coordinar la lucha contra el virus en toda Alemania, elevó hoy a 232,1 casos por cada 100.000 habitantes la tasa de incidencia del coronavirus en Alemania, la más alta desde el comienzo de la pandemia, aunque hay zonas del país donde se acerca ya al millar de casos. En total 2.732 camas de las UCIs se encontraban este miércoles ocupadas por enfermos graves de Covid-19. La mayoría de os pacientes internados en estado grave no habían sido vacunadas hasta ahora, aunque se están registrando también contagios graves entre personas de la tercera edad que había sido vacunadas, pero aún no han recibido la dosis de refresco.

Temas

Alemania

Coronavirus