Alemania estudia introducir la vacunación obligatoria para determinadas profesiones

El futuro gobierno alemán baraja atajar la nueva ola de coronavirus con vacunaciones obligatorias para determinadas profesiones. Los partidos que negocian la nueva coalición de gobierno en Berlín –socialdemócratas (SPD), verdes y liberales (FDP) estudiaron hoy ordenar la vacunación obligatoria, entre otros, de los profesionales que trabajan en residencias de ancianos y enfermos crónicos, así como el personal de las guarderías. «Vamos a sacarlo adelante», anunció la líder parlamentaria de Los Verdes, Katrin Göring-Eckardt, ante la prensa quien afirmó que existe un acuerdo en ese sentido entre las tres formaciones, aunque las otras dos no lo han confirmado aún. La política ecologista destacó que esta iniciativa no forma parte de la prevista reforma de la Ley de Protección contra las Infecciones, sino que se trata de un proceso legislativo aparte. Aunque el nuevo ejecutivo nacional no se encuentra constituido aún y el gabinete de la canciller, Angela Merkel, continúa en el poder en funciones, SPD, verdes y FDP cuentan con una mayoría parlamentaria suficiente para legislar.

El gobierno de Merkel había evitado hasta ahora dictar vacunaciones forzosas, pese a las crecientes demandas en ese sentido desde el mundo científico, que reclama inmunizar con urgencia a quienes atienden a las personas más vulnerables ante la enfermedad como ancianos y enfermos crónicos. Göring-Eckardt señaló además que el tripartito contempla en la reforma de la ley para la prevención de infecciones limitar drásticamente los contactos sociales de las personas que no se hayan inmunizado, así como exigir a los usuarios no vacunados de los transportes públicos un test negativo con independencia del uso obligatorio de mascarillas. No se verificará esa medida al acceder a autobuses o trenes, pero quienes controlan los billetes verificarán que los pasajeros cumplan con las normas para los no vacunados, que serán multados con dureza si las infringen.

La dirigente de Los Verdes descartó para Alemania restricciones máximas o el confinamiento de los no vacunados como sucede en Austria desde este lunes. «No habrá que cerrar comercio alguno, esto nos lo han confirmado los virólogos», señaló Göring-Eckardt, quien destacó que también los restaurantes podrán permanecer abiertos mientras su aforo respete los conceptos de higiene establecidos. El virtual próximo canciller federal, el socialdemócrata Olfa Scholz, había anunciado anteriormente que las tres formaciones que negocian la constitución del nuevo gobierno tomarán las decisiones necesarias para hacer frente a la cuarta ola nacional de la pandemia de coronavirus y presentar un paquete de medidas para su debate y aprobación en el Bundestag, el parlamento federal alemán, esta misma semana.

La reforma de la Ley de Protección contra las Infecciones en Alemania contemplará también la iniciativa del actual ministro federal de Trabajo, el socialdemócrata Hubertus Heil, de introducir la obligatoriedad de acudir al puesto de trabajo con certificado de vacunación o haber sanado de la enfermedad o un test PCR negativo, al igual que funciona ya en Austria desde principios de mes. Además se fomentará de nuevo la posibilidad de trabajar desde el propio domicilio. Además, el nuevo tripartito tiene intención de introducir en el nuevo catálogo de medidas «la posibilidad de ordenar la limitación de contactos en el ámbito privado y público». El vicepresidente del grupo parlamentario del SPD, Dirk Wiese, reconoció que las restricciones que se negocian «suponen el confinamiento de los no vacunado».

Por otro lado, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, lanzó este lunes un nuevo llamamiento para vacunarse a quienes aún se resisten a hacerlo. «¿Qué más tiene que pasar para convencerles?», dijo el máximo mandatario germano cuando la tasa de incidencia ha superado ya a nivel nacional los 300 casos por cada 100.000 habitantes en una semana y los médicos alertan del colapso de muchos hospitales. «Quienes se niegan a vacunarse se juegan su propia salud y nos amenazan a todos», afirmó Steinmeier, quien subrayó que son los no vacunados quienes mayoritariamente se infectan este otoño con el coronavirus y luchan en los hospitales «por sobrevivir». Según datos hospitalarios el 90% de los pacientes con coronavirus que ocupan camas de cuidados intensivos no estaban vacunados.

