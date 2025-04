Alemania entra «con ímpetu» en la cuarta ola del coronavirus

juan carlos barrena Corresponsal en Berlín Miércoles, 3 de noviembre 2021, 15:14 | Actualizado 17:43h. Comenta Compartir

Alemania está registrando una nueva oleada de infecciones de coronavirus, la cuarta según el registro local, que amenaza con llevar a los hospitales al límite de sus capacidades y que, pese a la vacunación de la mayoría de la población, puede alcanzar niveles similares a los de hace un año, cuando aún no se había empezado a inocular el antivirus a los ciudadanos. La nueva oleada «llega con gran ímpetu», advirtió el titular germano de Sanidad en funciones, Jens Spahn, quien apeló este lunes ante los primeros ministros de los 16 estados federados a incrementar sus esfuerzos para tratar de vacunar a los más remisos. Por este motivo, la canciller en funciones Angela Merkel advirtió que si se agudiza la situación serán los no vacunados los que paguen los consecuencias.

Dos terceras partes de los ciudadanos alemanes han sido hasta ahora inmunizados con la pauta completa contra el coronavirus, pero la cifra es insuficiente para alcanzar la inmunidad de rebaño y no ha frenado la propagación de la enfermedad. «Estamos viviendo actualmente sobre todo una pandemia de los no vacunados y es una pandemia masiva», dijo Spahn, quien comentó que «en las unidades de cuidados intensivos habría menos pacientes con coronavirus si fueran más las personas que se vacunan».

El político conservador, que figura en la lista de posibles candidatos a la presidencia de la Unión Cristianodemócrata (CDU), lamentó además que hasta ahora solo se hayan aplicado en todo el país dos millones de vacunas de refresco, el llamado «booster» o la tercera dosis, para lograr la máxima inmunización del organismo ante el virus pese a que hace ya tres meses se pactara con los gobiernos regionales iniciar una nueva campaña de vacunación entre los mayores de 60 años.

Acompañado por Lothar Wieler, presidente del Instituto Robert Koch (RKI), responsable de coordinar la lucha contra la pandemia, Spahn subrayó que la pandemia «no ha finalizado, ni mucho menos» y apeló, además de a la responsabilidad individual, al cumplimiento de las normas de higiene y el estricto control de las reglas que permiten, en algunos casos, el ingreso en locales cerrados de personas vacunadas, sanadas o testadas recientemente. Wieler por su parte llamó a vacunarse a aquellas personas que no lo han hecho todavía por desconfianza, desidia o convicción.

Sin vacunar y consencuencias

El experto denunció que hay todavía 16,2 millones de ciudadanos en Alemania mayores de 12 años que no han recibido aún ni una sola dosis. Entre ellos 3,2 millones de personas mayores de 60 años. El presidente del RKI señaló que en el futuro también se registrarán infecciones entre los vacunados y llamó a la aplicación de la tercera dosis de refresco. «Si no reaccionamos hoy, la cuarta ola traerá mucho sufrimiento», señaló

Wieler, quien advirtió de que el riesgo de contagiarse, enfermar gravemente e infectar a otros es «muchísimo mayor» entre aquellos que no se han vacunado hasta ahora. A su vez, Leif Erik Sander, director del grupo de investigación de Inmunología Infecciosa y Desarrollo de Vacunas de la Charité, el hospital universitario de Berlín, apeló a los tres millones de trabajadores del sistema sanitario alemán a vacunarse por tercera vez. «Estamos en una fase muy crítica de la pandemia», afirmó Sander, que advirtió de una creciente ocupación de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales y la posibilidad de que su personal acabe viéndose desbordado.

Ante esta situación, la canciller federal en funciones, Angela Merkel, lanzó un nuevo llamamiento a la población para que acuda a vacunarse. «La pandemia no remite, como muchos pensaban ya este verano, sino que nos reta de nuevo ahora y en las próximas semanas aún con más fuerza», señaló Steffen Seibert, portavoz del Gobierno germano. Aunque descartó un endurecimiento general de las restricciones en Alemania para reprimir los contagios, la política conservadora comentó que si se agudiza la situación serán los no vacunados los que paguen los consecuencias.

En este sentido, el portavoz gubernamental recordó que son los estados federados los que deciden las medidas a tomar para combatir la pandemia y señaló que muchos están decididos a limitar el acceso a locales gastronómicos, culturales y deportivos a personas vacunadas y sanadas. Quienes no estén inmunizados se quedarán fuera, aunque puedan aportar un test negativo, señaló la canciller.

Desde Bavierea, su primer ministro y líder de la Unión Socialcristiana (CSU), Markus Söder, destacó que la situación en los hospitales de su región es «muy preocupante» y anunció que si se agrava habrá inevitablemente duras restricciones para los no vacunados. La nueva ola de coronavirus es «una pandemia de los no vacunados», denunció el jefe del ejecutivo bávaro, quien destacó que el 90% de las personas que son hospitalizadas en su región con covid-19 no se encuentran inmunizadas. Un total de 4,6 millones de personas no se han vacunado hasta ahora en Baviera contra el coronavirus. «Quien ama la libertad debería con buena conciencia vacunarse tras recibir el adecuado asesoramiento», señaló Söder, partidario de «acelerar masivamente» en su región la aplicación de la tercera vacuna para refrescar el proceso de inmunización. «El 'booster' es la mejor protección», subrayó el primer ministro de Baviera, que recibirá esa inyección próximamente.

Entre tanto, el ministro federal de la Cancillería en funciones, Helge Braun, presionó para la celebración lo antes posible de un encuentro entre el ejecutivo de Berlín y los gobiernos de los estados federados para unificar criterios en la lucha contra la pandemia. «La situación actual es grave y no se puede esperar dos o tres semanas» antes de celebrar una cumbre sanitaria, dijo Braun, mientras varios primeros ministros regionales, entre ellos los de Schleswig-Holstein, Turingia y la ciudad-estado de Berlín se mostraban escépticos a la hora de convocar una cita. El RKI registró en las últimas 24 horas 20.398 nuevas infecciones hasta un total de 4,6 millones en Alemania. La cifra de muertos aumentó en 194 hasta 96.027 y la tasa de incidencia en todo el país se eleva a 146,6 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en una semana.

