El adiós de Mattarella abre un difícil proceso para elegir nuevo presidente en Italia

darío menor Corresponsal. Roma Domingo, 12 de diciembre 2021, 20:35 Comenta Compartir

Cuando Sergio Mattarella entró en el palco real del teatro de La Scala en la noche del pasado martes, poco antes de que comenzara la interpretación de 'Macbeth' con la que abrió la temporada operística el coliseo milanés, los 2.000 espectadores le recibieron poniéndose en pie y aplaudiéndole durante más de cinco minutos. Fue la última manifestación pública de reconocimiento de la población italiana al que durante los últimos siete años ha sido el salvavidas al que se ha agarrado el país cada vez que se ha desatado una de sus habituales crisis políticas. Pese a que algunos en La Scala le pidieron un 'bis', instándole a continuar como presidente de la República, este siciliano de 80 años no parece dispuesto a seguir en el Palacio del Quirinal de Roma, sede de la jefatura del Estado, más allá del 3 de febrero, cuando concluye su mandato.

Italia tiene mucho que agradecerle a Mattarella, cuya marcha produce vértigo tanto en la opinión pública nacional e internacional como en los propios partidos italianos, que serán los encargados de encontrarle un sucesor. Basta recordar cómo se encontró la política de su país y cómo la deja ahora. Fue él quien se encargó de garantizar el encaje europeo de Roma durante el Gobierno del Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga (2018-2019), dos partidos que coqueteaban entonces con el antieuropeísmo e incluso con sacar a Italia del euro, provocando honda preocupación en el resto del Viejo Continente. Hoy sus posiciones han cambiado plenamente y ambas fuerzas políticas forman parte de la amplísima coalición que sostiene al Ejecutivo de Mario Draghi, «el más europeísta de la historia italiana», como escribe el columnista del diario 'Corriere della Sera' Aldo Cazzullo.

Es precisamente Draghi uno de los favoritos para suceder a Mattarella, aunque cada vez son más las voces que apuestan por su continuidad como primer ministro para terminar sin más sobresaltos la legislatura, que concluye en 2023 si no se produce un adelanto electoral. «Habrá que ver qué quiere hacer, pero su papel como líder del Gobierno de unidad nacional se percibe como imprescindible tanto en Italia como en Europa», cuenta Marco Almagisti, profesor de ciencia política en la universidad de Padua. En la misma línea se muestran los inversores internacionales. Un reciente informe del banco de inversión Goldman Sachs considera «más probable» que Draghi siga como primer ministro para garantizar así una «continuidad política» que permita aprovechar las ayudas europeas tras la pandemia y alejar el riesgo de elecciones anticipadas, que aumentarían la percepción de riesgo sobre Italia.

LAS CLAVES: Líder de Forza Italia. Alguien que no esconde su ilusión por acabar su carrera política en este cargo es Silvio Berlusconi

Giro desde el progresismo. El influyente ex primer ministro Renzi podría apoyar a un conservador

«Si finalmente Draghi opta por mantenerse en el Ejecutivo liberaría el camino para que otro aspirante acabe llegando a la presidencia de la República», recuerda Almagisti. Son muchos los nombres que se barajan como posible sucesor de Mattarella. Alguien que no esconde su ilusión por acabar su carrera política en el Quirinal es Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia y cuatro veces primer ministro. Parece no obstante difícil que tanto el M5E como el Partido Democrático (PD, centroizquierda) vayan a tragar con el que, durante años, ha sido su acérrimo enemigo.

También despuntan en las quinielas posibles candidatos que suscitarían menos antipatía, como Pierferdinando Casini, que pasó de aliado de Berlusconi y militante democristiano a ser elegido senador en las filas del PD. Parece contar igualmente con posibilidades Marta Cartabia, actual ministra de Justicia y antes presidenta del Tribunal Constitucional. Si fuera la elegida se trataría de la primera mujer en convertirse en presidenta de la República.

Gran fragmentación

La votación para designar al próximo jefe del Estado podría celebrarse en el Parlamento entre el 18 y el 28 de enero. Participarán en ella 1.009 electores entre diputados, senadores y representantes regionales y harán falta dos terceras partes de la asamblea para alcanzar el quorum en las tres primeras votaciones. A partir de la cuarta es suficiente con la mayoría absoluta.

La gran fragmentación política explica los contactos de estas semanas entre los partidos, incluso aquellos que se encuentran en las antípodas ideológicas, para tantearse de cara a quién podría ser el nuevo presidente. En la elección tendrán un peso determinante los 111 parlamentarios de los grupos mixtos de la Cámara de los Diputados y del Senado, que no están adscritos a ninguno de los grandes partidos. En este juego de equilibrios puede volver a ser protagonista Matteo Renzi, ex primer ministro y líder de Italia Viva, una formación escindida del PD. Renzi ha dado señales de que no le importaría traicionar al bloque progresista y utilizar a los 43 parlamentarios de su criatura política para elegir a un presidente de corte conservador.

Primera huelga contra Draghi Mientras Sergio Mattarella acudirá al Vaticano para despedirse del Papa Francisco el próximo jueves, por las calles de Roma marcharán los afiliados a dos de los principales sindicatos italianos, la Cgil y la Uil, en la manifestación organizada con motivo de la huelga general convocada contra el Gobierno de Mario Draghi. Diez meses después de convertirse en primer ministro, Draghi afronta su primera gran protesta, en concreto contra los Presupuestos del año que viene. Según las centrales sindicales, las cuentas públicas de 2022 se olvidan de los jubilados y de los estudiantes, no aciertan con los ajustes fiscales ni tampoco impedirán que continúe el goteo de deslocalizaciones industriales. El anuncio del paro ha provocado división de opiniones entre los partidos que forman parte de la coalición que sostiene al Ejecutivo: mientras la izquierda aboga por reabrir el diálogo con los sindicatos, las fuerzas conservadoras exigen la desconvocatoria de la protesta.

Temas

Italia