Ucrania exige a Rusia negociaciones directas para resolver el conflicto en Donbass

Rafael M. Mañueco Corresponsal en Moscú Miércoles, 1 de diciembre 2021, 19:14 | Actualizado 19:38h.

En medio de las tensiones por la concentración de tropas rusas en la frontera, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha planteado una vez más la necesidad de reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto latente en las dos repúblicas separatistas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk (Donbass). Lo anunció este miércoles ante los diputados de la Rada (Parlamento) durante su mensaje anual sobre la situación interna y externa del país.

«Debemos decir la verdad, no podemos parar la guerra sin negociaciones directas con Rusia». Sin embargo, el Kremlin, pese a la ayuda militar y financiera que brinda a los rebeldes secesionistas de Donbass, no para de repetir que el conflicto «es un problema interno» de Ucrania y «Rusia no está involucrada ni es parte en la pugna», sino un mediador más en el marco del Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania).

No es la primera vez que Zelenski emplaza a Putin a sentarse a dialogar. Pero la respuesta de Moscú ha sido hasta ahora negativa. En abril, el primer mandatario ruso dijo que «si lo que quiere el presidente ucraniano es discutir los problemas de Donbass, entonces debería reunirse primero con los líderes de las Repúblicas populares de Lugansk y Donetsk». Aseguró estar dispuesto a recibir a Zelenski para abordar solamente las relaciones bilaterales entre los dos países.

Moscú y Kiev llevan ya semanas acusándose mutuamente de atizar la tensión en Donbass con el envío a la zona de tropas por ambas partes. Zelenski, la UE, EEUU y la OTAN deploran que Rusia esté preparando sus fuerzas para atacar Ucrania mientras que Putin y su aliado, el bielorruso, Alexánder Lukashenko, aseguran que el Ejército ucraniano se dispone a recuperar Donbass por la fuerza en violación de los acuerdos de paz de Minsk de 2015.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que este jueves se reunirá en Estocolmo con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, precisamente para hablar de Ucrania, afirmó este miércoles que «Estados Unidos, la OTAN y los países occidentales incitan de todas las formas posibles a las autoridades ucranianas para que empleen la fuerza en Donbass». Lavrov dijo tener la esperanza de que «Zelenski no siga el camino de Mijaíl Saakashvili –expresidente georgiano- cuando atacó Osetia del Sur en agosto de 2008».

Entonces Rusia envió sus tropas en ayuda de los osetios, cuya proclamación de independencia reconoció a continuación. Moscú convirtió en protectorados Osetia del Sur y Abjasia.

Según el jefe de la Diplomacia rusa, «en la línea de contacto con Donbass, Ucrania está acumulando cada vez más fuerzas y medios con el apoyo creciente de instructores occidentales«. Su portavoz, María Zajárova, precisó que Kiev ha concentrado allí unos 125.000 soldados, «la mitad de las Fuerzas Armadas ucranianas, desplegadas muy cerca de la frontera con Rusia».

Washington, sin embargo, cree que el relato de Moscú sólo busca justificar una intervención militar contra Ucrania. La Alianza también lo estima así. Durante una rueda de prensa este miércoles en Letonia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, subrayó que «debemos ser conscientes de que no es aceptable que Rusia exija el derecho a tener su área de influencia, que pretenda obtener el poder de controlar lo que hacen sus vecinos. Es un mundo al que no queremos volver, en el que las grandes potencias tenían derecho a poner límites a la soberanía de otros países«.

Por su parte, el dictador bielorruso aseguró en una entrevista a la a la agencia RIA-Nóvosti que, en caso de una guerra, «estaremos con Rusia codo a codo» contra Ucrania. «Nunca estaré con esos nacionalistas» ucranianos, añadió. En este contexto, Lukashenko lanzó a Putin la petición de que devuelva a Bielorrusia las armas nucleares que tenía emplazadas en la época soviética y que tuvo que entregar tras la desintegración de la URSS.