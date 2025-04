Ucrania denuncia los intentos de Rusia de buscar un motivo para iniciar la guerra

Rafael M. Mañueco Corresponsal en Moscú Sábado, 19 de febrero 2022, 09:22 | Actualizado 20:36h. Comenta Compartir

Los cabecillas de las dos republica rebeldes de Donbass –Donetsk y Lugansk–, Denís Pushilin y Leonid Pásechnik, decretaron este sábado en sus respectivos territorios la movilización general de toda la población masculina de entre 18 y 55 años aduciendo que la actitud de Kiev, según lo manifestado por Pushilin, «nos lleva lamentablemente a una guerra».

Tanto el Ejército ucraniano como las fuerzas separatistas se intercambiaban ayer acusaciones de multiplicar el número de ataques en la 'línea de separación'. Mientras tanto, los dirigentes de las dos repúblicas secesionistas aseguraban estar intensificando la evacuación a Rusia de la población fletando autobuses y vehículos particulares. Pero en Kiev consideran que el operativo organizado por Rusia en Donbass y en la región vecina de Rostov del Don, que ayer estableció el estado de emergencia, «busca hallar un motivo para desencadenar la guerra».

Olena Shuliak, presidenta de Servidor del Pueblo, el partido que lidera el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, publicó en su cuenta de Telegram una nota oficial de su formación asegurando que «Rusia está tratando de crear artificialmente un pretexto para una agresión a gran escala contra Ucrania». El texto sostiene que «Ucrania no está considerando la posibilidad de liberar por medios militares los territorios temporalmente ocupados», como llaman en Kiev a las repúblicas separatistas de Donetsk, Lugansk y Crimea. Según Shuliak, «la actual situación que se observa en Donbass es una provocación de la Federación Rusa» y hace un llamamiento a los habitantes de Donbass para que «si se sienten en peligro debido a la histeria que están azuzando los invasores, invitamos a cada uno de ustedes a venir al territorio controlado por Ucrania, donde encontrarán refugio y ayuda, y lo más importante, seguridad».

La Defensora del Pueblo ucraniana, Liudmila Denísova, deploró través de Facebook que «con las evacuaciones se está sembrando el pánico en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk». A su juicio, «no hay razones que justifiquen tal evacuación (…) los ancianos y los niños de orfanatos e instituciones sociales están siendo evacuados por la fuerza».

Por su parte, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danílov, aseguró que las frecuentes explosiones que se registraron el viernes y ayer en Lugansk y Donetsk «son obra de los servicios secretos rusos con el objetivo de atribuir los atentados a supuestos saboteadores llegados desde Ucrania. Habría así motivos para culpar a Kiev de ataques terroristas y justificar una intervención armada». Y alertó de que la posible voladura de alguno de los autobuses de refugiados sería también un motivo para hacer estallar la guerra.

Facebook ha sido el medio con el que el Servicio de Seguridad de Ucrania se ha dirigido a los habitantes de Donbass advirtiendo del «riesgo de atentados contra infraestructuras en Donetsk por parte de los servicios secretos rusos». La Seguridad ucraniana avisa además de que las informaciones de los rebeldes y de Moscú sobre un inminente ataque del Ejército ucraniano contra Donbass «son falsas y una simple herramienta de desestabilización que no se corresponde con la realidad». «Compatriotas, mantened la calma, no os dejéis llevar por el pánico y no caigáis en ninguna provocación», aconsejan los servicios secretos ucranianos.

Durante viernes y sábado hubo varias explosiones en distintos puntos de Donetsk y Lugansk. Explotaron un vehículo, un oleoducto, se incendió un transformador y una estación de bombeo en el poblado de Vasílevska, en Donetsk, resultó dañada, lo que ha dejado sin suministro de agua a toda la zona. Incluso en territorio ruso, en la región de Rostov del Don, cayó ayer un proyectil. El jefe del Comité de Instrucción de Rusia, Alexánder Bastrikin, abrió una causa criminal pese a que la deflagración no provocó víctimas. Según declaró Bastrikin, el obús fue disparado por la artillería ucraniana y cayó a un kilómetro de la frontera, junto a varias viviendas del poblado de Stanitsa Mitiakínskaya.

El Ejército ucraniano, sin embargo, lo desmiente y asegura que parece obra de las fuerzas separatistas, las cuales, según un comunicado difundido en Facebook, «disparan con artillería pesada contra las posiciones propias para responsabilizar a Kiev de los ataques y de masacrar a los civiles» de Donbass.

Dos militares ucranianos fallecen en un bombardeo Las autoridades militares ucranianas informaron este sábado de la muerte de dos soldados y de cuatro más heridos por el impacto de obuses lanzados desde los territorios controlados por las milicias independentistas prorrusas del este del país. «Como resultado del bombardeo, dos soldados ucranianos han sufrido heridas incompatibles con la vida. Cuatro soldados resultaron heridos de distinta gravedad y se encuentran en instalaciones médicas», explicó la Fuerza Conjunta de Operaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas en un comunicado publicado en Facebook. Además, el Ejército ucraniano indicó de 70 «atentados terroristas» de los cuales 60 se realizaron con armamento prohibido en virtud del alto el fuego pactado en los Acuerdos de Minsk, lo que supone un «importante incremento» de los ataques con respecto a días anteriores, en los que se registraron entre dos y cinco incidentes. El texto recoge un listado de las localidades en las que se han registrado estos incidentes y recoge los tipos de proyectiles utilizados, obuses de artillería de entre 120 y 152 milímetros en su mayoría. Además, Kiev denuncia una entrada de un vehículo aéreo no tripulado, probablemente del modelo Orlan-10. Por otra parte, el ministro del Interior ucraniano, Denis Monastrirski, tuvo que ser evacuado durante su visita a la región de Donetsk después del impacto de un proyectil de artillería a unos 300 metros de su posición. Monastrirski viajaba acompañado de diputados y de varios periodistas de medios internacionales por el municipio de Novolugansk cuando cayó el obús, según informó una corresponsal de la emisora Radio Liberty, Marian Kushnir.

Temas

Crisis en Ucrania