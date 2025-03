Rusia admite «pérdidas significativas» de sus tropas

Salvador ArroYo Jueves, 7 de abril 2022 | Actualizado 08/04/2022 08:18h. Comenta Compartir

Por primera vez desde la embestida rusa sobre Ucrania, el pasado 24 de febrero, el Kremlin comete (aparentemente) un desliz, y elude durante segundos el triunfalismo para asumir sin ambigüedad que está pagando una elevada factura en vidas humanas con su 'operación especial'. Y lo hace sin apenas titubear, en una entrevista a un medio occidental y por boca de uno de los hombres más cercanos a Vladímir Putin, su portavoz oficial. Dmitry Peskov admitía la tarde de este jueves «pérdidas significativas» de tropas rusas; muertes que son una «enorme tragedia para nosotros».

Un puñado de palabras –con un trasfondo notable–, encadenadas en una misma frase, en inglés y en una conversación en directo con el periodista Mark Austin, de la cadena británica 'Skynews', que le había cuestionado por la cifra de bajas rusas. No la dio, pero tampoco dudó en deslizar que son muchas en ese arranque de la respuesta.

La realidad es que ni Moscú ni Kiev las actualizan desde hace tiempo. Según Ucrania, Rusia habría sufrido la pérdida de 18.000 de sus soldados, algo que el Kremlin rebaja a 1.351. Esos dígitos (junto con los de 3.825 heridos) no se mueven oficialmente desde el pasado 25 de marzo. La OTAN y otros organismos internacionales multiplican al menos por diez la cifra de efectivos rusos que han perdido la vida en sus combates contra la resistencia ucraniana. El canciller alemán Olaf Scholz, la situaba recientemente en «al menos» 10.000.

Peskov añadía en esta intervención que el movimiento de retirada de Kiev y Chernígov, consumado ya según distintas fuentes, era una suerte de «acto de buena voluntad» acordado en las distintas conversaciones para un alto el fuego que vienen manteniendo delegaciones de Ucrania y Rusia. Nada nuevo en el mensaje. Como tampoco esto: «Negamos que el Ejército ruso pueda tener algo que ver con estas atrocidades y que se hayan mostrado cadáveres en las calles de Bucha».

Rusia niega responsabilidad en la masacre y continúa calificando de «montaje» lo sucedido en la pequeña población de la región de Kiev. El portavoz de Putin, de hecho, mantuvo que «vivimos en días de falsificaciones y mentiras». Y lo hizo con el mismo cinismo que otros responsables políticos del país han venido utilizando. Toda la situación en Bucha es una «insinuación bien escenificada, nada más».

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, fue quien comenzó a apuntalar ese mensaje, apenas horas después de que estallase una reacción de condena internacional que aún persiste. Este jueves se mostraba procaz también para referirse a otro frente, el diplomático. Considera que Kiev en el fondo no quiere negociar y adopta iniciativas tendentes a hacer que las conversaciones fracasen. «Se observa una desviación en las disposiciones más importantes fijadas en la reunión de Estambul» del pasado 29 de marzo, declaraba Lavrov, en referencia a un nuevo anteproyecto presentado por Ucrania el miércoles. Según sus palabras, «el borrador ya no contiene la cláusula estableciendo que las garantías de seguridad no se aplicarán a Crimea y Sebastopol. Modificaron también la disposición sobre la prohibición de maniobras militares sin previa autorización» de los países garantes.

En un vídeo publicado en la página web del Ministerio de Exteriores ruso, Lavrov sostiene que, al proponer una nueva versión del acuerdo con Rusia, Kiev «mostró su incapacidad para negociar, así como su intención de retrasar y socavar el curso de las negociaciones. Vemos que el régimen de Kiev está controlado por Washington y sus aliados, que empujan al presidente Zelenski a seguir adelante con los combates».

Retirada

«Seguramente en la próxima etapa, la parte ucraniana pedirá la retirada de las tropas y acumulará más y más condiciones previas (…) Esto es inaceptable», añadía el jefe de la Diplomacia rusa, que también considera «inadmisible» la pretensión de Ucrania de que sean los presidentes de ambos países, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, quienes se reúnan para discutir el estatus de Crimea y Donbás sin haberse alcanzado antes un compromiso entre las delegaciones negociadoras.

El propio Peskov ya avisó la semana pasada de que «un encuentro entre Putin y Zelenski es hipotéticamente posible, pero si existe ya antes un documento específico, no un cúmulo de ideas difusas».

Lo cierto es que, al día siguiente de la reunión de Estambul, el jefe de la delegación negociadora rusa, Vladímir Medinski, ya puso en cuestión la viabilidad de los contactos al señalar que Moscú no ha modificado su posición en cuanto a que Crimea pertenece a Rusia mientras que las autoproclamadas repúblicas rebeldes de Donetsk y Lugansk son estados independientes.

El principal negociador ucraniano, Mijailo Podoliak, respondió este jueves a Lavrov advirtiendo que «si Rusia quiere mostrar que está dispuesta al diálogo, debe reducir su hostilidad». Tras la ronda de conversaciones en Estambul, estaba previsto que las negociaciones hubieran continuado por videoconferencia, pero no ha sido así. La masacre de Bucha se ha destapado en este tiempo. Algo que el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, considera que «eclipsó» los intentos de alcanzar la paz.

