Trump regresa con sed de revancha: «He vivido cuatro años de infierno»

La primera entrevista de Donald Trump desde que el lunes retomó la Casa Blanca fue un anticipo de lo que podría ser su segundo mandato: ... un periodo de ajustes de cuentas y una agenda cargada de controversia.

Trump dejó claro que su mandato estará marcado por la revancha contra aquellos que considera responsables de su caída. Con una narrativa centrada en la «meritocracia» y el «patriotismo», el presidente prometió cambios radicales y una mano dura en temas migratorios, de seguridad y de justicia.

El entrevistador fue su amigo y presentador de Fox Sean Hannity, que emitirá hoy la segunda parte. Durante la misma el mandatario no ocultó el resentimiento que acumuló durante su exilio político y sugirió ajustes de cuentas con quienes, según él, lo llevaron a «vivir un infierno» durante los últimos cuatro años. «Me he gastado millones de dólares en costes legales por esta escoria con la que tuvimos que lidiar y gané, pero de la manera dura. Es muy difícil decir que ellos no deberían pasar por lo mismo». Ahora, como presidente, tiene la posibilidad de revertir el curso y «hacer justicia», sugirió. La encargada de llevar a cabo la revancha sería su fiscal general, Pam Bondi, y el Congreso, en el que su partido tiene mayoría.

En previsión, Joe Biden firmó durante sus últimas horas en el cargo perdones anticipados para cinco miembros de su familia, el doctor Anthony Fauchi, el general Mark Milley y todos los miembros del comité del Congreso y sus empleados que investigaron el asalto al Capitolio, así como a los policías que declararon. Lo que a Trump le sorprendió es que no se perdonase a sí mismo, contó en la entrevista, lo que hace sospechar que también lo tiene en su lista. «Joe Biden ha perdonado a todo el mundo menos a sí mismo. Alguien le ha aconsejado muy mal».

El magnate, que se ha convertido en solo el segundo presidente de la historia de Estados Unidos en recuperar el poder tras perder una reelección, insistió una vez más en que las elecciones que perdió en 2020 «estaban amañadas», lo que a su juicio justificaba las «manifestaciones pacíficas» que derivaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios intentaron impedir violentamente que se certificara el resultado electoral. Los «incidentes menores» que describe el presidente dejaron a 150 policías heridos y costaron la vida a cinco personas, además de los cuatro policías que se suicidaron después.

Reescribir la historia

«Lo engordaron con un par de tipos falsos hablando todo el día en CNN», mintió Trump . Una de sus primeras acciones ha sido perdonar a todos los involucrados, entre los que había «mucho patriotismo», dijo anoche. Entre esos 1500 beneficiados, al menos una mujer de 71 ha rechazado el perdón. «Aceptarlo sería un insulto a los policías del Capitolio», explicó Pat Hemphill. «Están intentando reescribir la historia y no quiero ser parte de ello».

Trump sostiene que si él hubiera sido reelegido «no habría inflación, no habría guerra en Ucrania, ni hubiera ocurrido el desastre de Afganistán. Pero llegamos justo a tiempo para arreglarlo todo», prometió.

Su crítica más feroz al gobierno anterior fue por las políticas migratorias, ya que según él «miles de criminales y terroristas» ingresaron al país debido a las fronteras abiertas. «Venezuela vació sus cárceles en nuestro territorio. Es un acto deliberado contra Estados Unidos», aseguró. Con ello justifica el despliegue de militares en la frontera sur. «Esta vez Estados Unidos recuperará el control», prometió. Y acto seguido arremetió contra el Partido Demócrata, acusándolo de permitir el caos en la frontera por «odio al país» o por «estupidez», dijo. «Esas son las únicas dos razones posibles». De ello señaló directamente a Biden, al que acusa de «una catastrófica política exterior y doméstica».

Un mandato con misión divina

Uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando Hannity le preguntó si los últimos años y los dos intentos de asesinato habían cambiado su fe en Dios. «Creo que sí», respondió. «Cuando pienso en las estadísticas y en cómo debería estar muerto tras el intento de asesinato en Pensilvania, veo que algo más grande está actuando. Es un milagro que esté aquí». Trump cree que su regreso al poder es parte de un destino mayor, porque «si no hubiéramos ganado esta elección, creo que habríamos perdido el país para siempre», declaró.

Hannity también preguntó sobre su capacidad para unificar a los republicanos en el Congreso. «Tenemos gente muy patriótica, dura. Estoy seguro de que haremos un gran trabajo juntos», auguró.